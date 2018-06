Wind Summer Festival 2018 | 4 giorni di registrazioni per 4 prime serate su Canale 5 a

Rkomi/ Torna sul palco prima dell'Io in Terra Summer Tour ( Wind Music Awards 2018) : Rkomi , Torna sul palco scenico a poco dall'inizio del suo Io in Terra Summer Tour , ma continua a tenere i fan col fiato sospeso per l'uscita del suo nuovo album. (Wind Music Awards 2018) (Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 12:25:00 GMT)

Wind Music Awards Summer 2018 arriva Marica Pellegrinelli : Debutto televisivo per Marica Pellegrinelli, la moglie di Eros Ramazzotti, condurrà la puntata speciale dei Wind Music Awards Summer 2018 su Rai 1 Continua l’ascesa televisiva della famiglia Ramazzotti. Dopo il debutto, non senza polemiche, di Aurora Ramazzotti come inviata speciale nel nuovo show di Canale 5 “Vuoi Scommettere?“, è arrivato il momento anche per Marica Pellegrinelli. La moglie di Eros Ramazzotti, infatti, sarà ...