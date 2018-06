WhatsApp non funzionerà più su smartphone Android dal 2020

Trucchi WhatsApp : invia messaggi a numeri non presenti in rubrica : Whatsapp permette di inviare messaggi a contatti non presenti in rubrica, di conoscere il nome di chi ci invia messaggi da un numero sconosciuto e di scrivere messaggi utilizzando la voce. Ecco come fare per utilizzare l’app di messaggistica al meglio. inviare messaggi Whatsapp a numeri non salvati in rubrica Whatsapp ha una funzionalità di collegamento molto carina che consente alle persone di inviare messaggi ad altri utenti senza ...

Non arrivano le notifiche WhatsApp su iPhone con iOS 11.4 : ancora problemi anteprime : ancora una volta non arrivano le notifiche WhatsApp su iPhone e questo in particolar modo a seguito dell'aggiornamento iOS 11.4. Contemporaneamente, continuano i problemi di visualizzazione delle anteprime senza il nome del mittente sempre sui melafonini. Un vero disastro insomma per l'applicazione di messaggistica tanto utilizzata. All'indomani del rilascio di iOS 11.4, aveva già esaminato alcuni problemi persistenti per WhatsApp, ...

Il futuro della vostra relazione non è nell’oroscopo - ma ve lo dice WhatsApp : Scusa se ti rispondo in ritardo. O scusa se non ti rispondo per nulla. La comunicazione scritta risolve, spesso, molti imbarazzi, è più veloce, ci permette di dettare i tempi, ma è incompleta ed è un modo per esercitare potere sull’altra persona. Pensate le volte che avete chiesto alla vostra amica di interpretare un messaggio di lui. Che cosa voleva dire esattamente? Cosa intendeva tra le righe? Le emoji e la punteggiatura non bastano. ...

Al via dal 5 giugno 157 nuove emoticon WhatsApp - Telegram - Messenger 2018 : significato e non solo : La rivoluzione annunciata per le nuove emoticon WhatsApp, Telegram, Messenger 2018 (con relativo significato) sarà servita da domani 5 giugno. Rinnovate emoji, o per meglio dire faccine, cominceranno ad essere distribuite per tutti nel giro di pochissime ore: quali saranno le più corpose novità presto a disposizione nelle applicazioni di messaggistica? Ad inizio anno abbiamo riportato un quadro esaustivo della lista di tutte le nuove ...

Gardaland - 2.500 biglietti gratis per l’anniversario/ Come ottenerli? E' una bufala su WhatsApp : non inoltrate : Gardaland, 2.500 biglietti gratis per l’anniversario, Come ottenerli? E' una bufala su Whatsapp: non inoltrate. Una nuova truffa sta circolando in queste ultime ore sull'app di messaggi(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 22:49:00 GMT)

WhatsApp : a breve sarà possibile inviare messaggi a contatti non presenti in rubrica! : WhatsApp sta testando una nuova funzionalità davvero molto interessante per i suoi utenti: inviare messaggi a contatti non presenti in rubrica! Eh si! Se c’è una funzionalità che manca tra le tante introdotte da WhatsApp negli ultimi anni, questa è sicuramente l’impossibilità di mandare messaggi a numeri non presenti in rubrica! Questa funzionalità, com’era intuibile, verrà testatata per Android e iOS e in questa guida vi ...

Non Salvare Foto WhatsApp Galleria Android : WhatsApp Beta per Android si aggiorna e permette di non Salvare le Foto nella Galleria di Android. Ecco come non Salvare le Foto di WhatsApp nella Galleria del telefono. Come non pubblicare in Galleria Foto e video WhatsApp Android. Come non Salvare le Foto di WhatsApp nella Galleria Android WhatsApp Beta 2.18.159 per Android ci fa […]

Non funziona il blocco contatti in WhatsApp - tutti possono inviare messaggi : prima soluzione : Necessario ritornare su un bug cruciale: non funziona il blocco contatti in WhatsApp e se abbiamo impedito ad un profilo (magari inopportuno) di inviarci messaggi o di visionare il nostro stato o altre informazioni, questo riesce comunque a superare il limite e senza alcuno sforzo. Avevamo già parlato del serio problema WhatsApp nella giornata di ieri: questo sembrava essere inizialmente solo un bug relativo alla versione iOS ...

WhatsApp introdurrà l’indicatore di “messaggio inoltrato” - ma non è questo il giorno : Nonostante le numerose truffe che puntualmente si fanno strada nella nota app di messaggistica, WhatsApp continua a introdurre nuove funzioni per i suoi utenti e questa volta si tratta di un piccolo ma utile indicatore! L'articolo WhatsApp introdurrà l’indicatore di “messaggio inoltrato”, ma non è questo il giorno proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp - attenti a non cascare nell'ultima truffa : WhatsApp, alla luce dei riscontri, può essere considerato come il servizio di messaggistica istantanea più in voga del momento, oltre che il più utilizzato. L'applicazione sembra non abbia ancora nessun rivale di pari livello, sia andando a considerare gli iPhone di Apple equipaggiati con iOS che prendendo in considerazione smartphone Android. Sarebbe comunque un errore trascurare l'importante crescita che in questi anni ha coinvolto ...

WhatsApp : come bloccare numeri non in rubrica e tutelare la tua privacy : Whatsapp è fantastica, permette di restare in contatto con gli amici, inviare foto e video, chiamare e video chiamare. Ma anche le cose belle possono stancare, soprattutto messaggi da contatti che non vorremmo aver mai incontrato oppure da numeri sconosciuti che spesso si rivelano essere truffe o spam. Per tutelarti puoi bloccare sia i numeri dei contatti presenti in rubrica che quelli sconosciuti, in più puoi impostare la privacy in modo che ...

Messina : non resiste a Fb e WhatsApp - ventenne ai domiciliari finisce in carcere : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - Non è riuscito a resistere al 'fascino' di Facebook e Whatsapp, il cui utilizzo gli era stato vietato dal tribunale, e così un ventenne di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) è passato dagli arresti domiciliari al carcere. Il giovane, Pietro Foti, si trovava ai domicil

Problemi ultimo aggiornamento WhatsApp con le notifiche : nome mittente non visibile su iPhone : Fastidiosissimi Problemi in corso con l'ultimo aggiornamento WhatsApp che non permette di sfruttare del tutto le notifiche: queste non presentano il nome del mittente ma solo il suo numero, rendendo quasi impossibille (in un primo momento per gli utenti) l'identificazione di chi ha appena scritto e inviato un messaggio. Ecco quali profili, al momento di questa pubblicazione, sono colpiti dall'anomalia. Nella giornata di ieri, per gli utenti ...

Sorrento - le chat su WhatsApp del branco che ha stuprato la turista inglese/ “Ci siamo fatti una nonnina” : Sorrento, le chat su Whatsapp del branco che ha stuprato la turista inglese: “Ci siamo fatti una nonnina”. Sul telefono i ragazzi che hanno violentato la donna si vantavano e ironizzavano(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 11:29:00 GMT)