Wall Street positiva dopo la Fed

Wall Street : ieri seduta in calo - Dj -0 - 47% - con stretta Fed e timori commerciali : Una normalizzazione della politica monetaria americana - dimostrazione di una economia Usa "molto forte", ha detto il governatore Jerome Powell - preoccupa gli investitori. A pesare sul loro umore ...

Wall Street apre in linea con la parità : Apertura all'insegna della cautela a Wall Street. La Borsa di New York si mostra stabile , con il Dow Jones che sale dello 0,09% e si posiziona su 25.323,83 punti; sulla stessa linea per lo S&P-500 , ...

Wall Street : futures Usa in leggero rialzo in attesa della Fed : ... 2, la conferenza stampa di Powell, per valutare se il governatore porrà maggiore enfasi sul buono stato di salute dell'economia o, al contrario, sui rischi derivanti dalle politiche di dazi di Trump.

Wall Street rimane al palo in attesa di lumi dalla Fed : ... Jerome Powell e gli investitori guarderanno con molte attenzione alle sue parole per cercare di cogliere indicazioni sulle future mosse in materia di politica monetaria. Intanto sul fronte valutario ...

Wall Street attende le decisioni della Fed : Wall Street attende le decisioni della Fed La Federal Reserve annuncia alle 14 , le 20 in Italia, le sue decisioni di politica monetaria e diffonde le nuove stime economiche e sui tassi A 24 -RED

Wall Street resta al palo in attesa della Fed : Sosta intorno alla parità la Borsa di New York , in attesa dell'inizio della riunione del FOMC della Fed che domani 13 giugno potrebbe annunciare un rialzo dei tassi d'interesse. Dal fronte macro i ...

Gestori : in fuga dall'Europa verso Wall Street. I settori hot : Quasi il 10% dei partecipanti all'indagine prevede un indebolimento dell'economia del Vecchio Continente nei prossimi 12 mesi e questa è la lettura peggiore dai tempi del referendum sulla Brexit.

Wall Street : ignora summit Trump-Kim e guarda alla Fed - avvio poco mosso - RCO - : ...documento congiunto in cui Pyongyang si impegna a realizzare una denuclearizzazione ma secondo gli osservatori non ci sono ancora prove concrete delle intenzioni della nazione piu' isolata al mondo. ...

Wall Street avvia la settimana senza slancio : Wall Street inizia la settimana con poco slancio , in una giornata priva di statistiche rilevanti . Gli operatori sono in attesa della riunione del FOMC della Fed , che inizierà domani 12 giugno e ...

Wall Street apre con Dj a +0 - 04% : ANSA, - NEW YORK, 11 GIU - Apertura in territorio leggermente positivo per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,04% a 25.324,34 punti, il Nasdaq avanza dello 0,03% a 7.647,88 punti mentre lo S&P 500 ...

Borsa : Europa cresce dopo Wall Street - Milano corre. spread giù : I mercati azionari europei restano tendenzialmente positivi dopo l'avvio cauto di Wall street: Francoforte e Parigi si muovono poco sopra la parità, Londra sale di mezzo punto percentuale, mentre ...

Secondo il Wall Street Journal il pubblicitario Martin Sorrell ha dovuto lasciare WPP perché accusato di aver pagato una prostituta con soldi aziendali : Un articolo del Wall Street Journal sostiene che la ragione per cui Martin Sorrell, considerato il più ricco e potente pubblicitario del mondo, è stato costretto a lasciare WPP, l’azienda che guidava da quando la fondò nel 1986, è che è stato accusato di The post Secondo il Wall Street Journal il pubblicitario Martin Sorrell ha dovuto lasciare WPP perché accusato di aver pagato una prostituta con soldi aziendali appeared first on Il Post.