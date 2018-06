Vuoi Scommettere? In diretta l' ultima puntata dalle 21 | 15

Vuoi Scommettere? - stasera giovedì 14 giugno : tutti gli ospiti dell'ultima puntata : Michelle Hunziker vi aspetta questa sera con l’ultima puntata di Vuoi Scommettere?. Moltissimi ospiti e sorprese imperdibili su Canale 5.

Vuoi SCOMMETTERE?/ Diretta e ospiti ultima puntata : Simona Ventura - Iva Zanicchi e Bianca Atzei : VUOI SCOMMETTERE? torna in onda oggi, giovedì 14 giugno, con l'ultima puntata: Simona Ventura, Bianca Atzei, Iva Zanicchi, Nino Formicola, Alvin e Vittorio Brumotti tra gli ospiti.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 07:05:00 GMT)

Vuoi scommettere? – Quinta e ultima puntata di giovedì 14 giugno 2018 – Simona Ventura e Iva Zanicchi tra gli ospiti. : A distanza di tanti anni è tornato Scommettiamo che…?, cambiando rete, titolo e conduzione. E’ diventato Vuoi scommettere?, passando da Raiuno a canale5 e la conduzione affidata a Michelle Hunziker, che ha già condotto la versione tedesca del programma. Inviata del programma, per le classiche scommesse esterne, Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle ed Eros. Stasera […] L'articolo Vuoi scommettere? – Quinta e ultima puntata di ...

Programmi TV di stasera - giovedì 14 giugno 2018. Su Canale5 ultimo appuntamento con Vuoi Scommettere? : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti Rai1, ore 21.25: Don Matteo 10 – Replica Fiction di Jan Maria Michelini, Daniela Borsese, Monica Vullo del 2015, con Terence Hill, Nino Frassica. La colpa: Mentre i carabinieri indagano sull’aggressione subita da una donna, don Matteo incontra Celeste, la zia di Tomas, scoprendo che non è estranea alla vicenda e che nasconde un terribile segreto. Nel frattempo, il maresciallo Cecchini cerca di ...

Incidente a Vuoi scommettere? : De Martino manca la presa e fa cadere la Brescia : Ieri sera è andata in onda la quarta puntata di Vuoi scommettere? e fra i tanti ospiti presenti in studio c'erano anche Stefano De Martino e Rossella Brescia. I due, dopo gli scherzi ed essersi ...

Ascolti tv 7 giugno 2018 : i risultati di Pino è e Vuoi scommettere? : Pino è e Vuoi scommettere?, Ascolti tv del 7 giugno 2018: il concerto per Pino Daniele meglio dello show di Canale5 Da un lato musica ed emozioni, dall’altro scommesse con ospiti. Gli Ascolti tv del 7 giugno 2018 sembrano premiare questa prima opzione. Ieri sera, infatti, in prima serata su Rai1, nella prima parte in […] L'articolo Ascolti tv 7 giugno 2018: i risultati di Pino è e Vuoi scommettere? proviene da Gossip e Tv.