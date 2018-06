Volvo - Investe nella start-up Luminar

quattroruote

Volvo : IL TECH FUND DI VOLVO CARS INVESTE IN LUMINAR, AZIENDA SPECIALIZZATA NEI SENSORI PER AUTO

(Di giovedì 14 giugno 2018) Laha scelto di investire-up americana, con la quale è già attiva una collaborazione tecnica. Attraverso ilCars Tech Fund creato la Casa svedese di proprietà della Geely supporterà l'azienda con sedi in California e in Florida, specializzata in sensori dedicati alla guida autonoma.I sensori Lidar come elemento chiave della guida autonoma. La, che vanta anche una collaborazione con la Toyota, ha sviluppato i propri sistemi Lidar, cruciali per l'acquisizione delle informazioni necessarie alle vetture di nuova generazione per analizzare l'ambiente circostante e gestire le fasi automatizzate della guida. In particolare il sistema creato dall'azienda americana si distingue per la possibilità di raccogliere informazioni a maggiore distanza, fondamentale nelle condizioni di guida autostradale. L'accordo conpermetterà di velocizzare lo ...