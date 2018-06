Volvo diserterà Ginevra 2019 È la fine dei Saloni così come li conosciamo?

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 giugno 2018) di Carblogger Usopietra dello scandalo. Lo so che il marchio svedese di proprietà di Geely non è al top mondiale né per vendite né per capitalizzazione di borsa, basta sbirciare qui tutte le classifiche (dove non arriva quasi mai nemmeno al terzo posto), aggiungendo qui la sua 34esima posizione di aprile. Però èa profanare quel che considero il Tempio dell’automobile: venerdì scorso ha annunciato che non parteciperà al prossimo Salone dinel marzo del. Non è la prima volta chemanca un Salone, maè la madre di tutti idell’auto e le parole di Bjorn Annwall, vice presidente del marchio svedese, sono una campana che suona per molti: “Non diciamo mai più ai motor show, ma ci aspettiamo che eventievolvano e che noi possiamo tornare in futuro”. Dichiarazione politica, porta aperta per non sbatterla, ma ...