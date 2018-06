Volotea | festeggia a Venezia i 18 mln di passeggeri trasportati 3

liberoquotidiano

: VOLOTEA FESTEGGIA A VENEZIA I 18 MILIONI DI PASSEGGERI TRASPORTATI - - MD80it : VOLOTEA FESTEGGIA A VENEZIA I 18 MILIONI DI PASSEGGERI TRASPORTATI - - VenetoBT : Ansa #news #Veneto: Volotea festeggia 18 mln passeggeri -

(Di giovedì 14 giugno 2018) (AdnKronos) - (Adnkronos) -ha ripristinato numerosi collegamenti nelle settimane scorse alla volta di Spagna, Sicilia, Puglia, Sardegna e Grecia (tra cui Cefalonia, dal 1° giugno) ed è in calendario nei prossimi giorni anche la ripartenza del volo per Kos (da giovedì 28 giugno). Per il 2018