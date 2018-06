Volleyball Nations League Femminile – L’Italia sorride a metà ad Eboli | Belgio ko | ma

Volley : Volleyball Nations League - quarto week end l'Italia in Corea : SEOUL , Corea DEL SUD, - La Nazionale di Blengini è a Seoul, in Corea del Sud, per affrontare il quarto week end della Volleyball Nations League dove dovrà confrontarsi con i padroni di casa, la Cina ...

Pallavolo – Volleyball Nations League : l’Italia batte facile la Thailandia : Al quinto round della Volleyball Nations League tutto facile per l’Italia contro la Thailandia, il match è finito sul risultato di 3-0 Il quinto round della Volleyball Natons League si è aperto con una netta vittoria per la nazionale italiana femminile, capace di battere la Thailandia 3-0 (25-11, 25-17, 25-15). Davanti al pubblico del PalaSele le azzurre di Davide Mazzanti hanno rispettato i pronostici, dominando dall’inizio alla fine il match ...

Volleyball Nations League Maschile : aggiornamento sulle condizioni di Giannelli : Volleyball Nations League Maschile: aggiornamento sulle condizioni fisiche di Simone Giannelli , ecco come sta l’azzurro La Nazionale Maschile è arrivata in Corea dove da venerdì a domenica sarà impegnata nel quarto round della VNL. Nel frattempo la risonanza magnetica effettuata dal palleggiatore Simone Giannelli in seguito all’infortunio al ginocchio destro subìto ieri nel corso del match contro il Giappone, ha escluso lesioni ...

La Volleyball Nations League arriva a Modena : boom di vendite dei biglietti : Superati i mille abbonamenti per la Volleyball Nations League del 22/24 giugno a Modena e boom di biglietti per le singole giornate! Modena si sta preparando ad accogliere la Volleyball Nations League che si svolgerà al PalaPanini venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 giugno e le vendite di abbonamenti e biglietti vanno a gonfie vele. Sono oltre mille gli abbonamenti venduti per la intera tre giorni di gare. Se da tutta Italia saranno in ...

Volley : Volleyball Nations League - Mazzanti prepara il trittico di Eboli : Eboli , SALERNO, - Sale l'attesa a Eboli per l'ultimo round della Volleyball Nations League femminile che dal 12 al 14 giugno concentrerà tutte le attenzioni del mondo pallavolistico italiano. Al PalaSele oltre alle azzurre di Davide Mazzanti scenderanno in campo Belgio, Thailandia e Brasile. La città salernitana sarà quindi teatro di una grande tre giorni di ...

Volley : Volleyball Nations League - per gli azzurri brutta sconfitta con il Giappone : OSAKA , Giappone, - brutta sconfitta per gli azzurri di Blengini nell'ultima partita del terzo round di Volleyball Nations League. L'Italia , prima di diversi titolari, si fa superare 2-3 , 25-21, 21-...

Volleyball Nations League Maschile : l’Italia ritrova il sorriso con la Bulgaria : Volleyball Nations League Maschile: l’Italia torna al successo, 3-1 alla Bulgaria A distanza di una settimana esatta dall’ultima vittoria ottenuta contro l’Iran, la Nazionale Italiana torna a conquistare tre punti nella Volleyball Nations League. Oggi i ragazzi di Blengini si sono imposti meritatamente 3-1 (25-23, 25-19, 21-25, 25-19) contro la Bulgaria al termine di un match giocato con attenzione e con tanta voglia di fare bene per riprendere ...