Volley | Nations League 2018 | Italia | bisogna ripartire! Azzurri per la vittoria contro la

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia - sfida al Brasile per chiudere in bellezza. Vincere per l’onore : Ora si gioca solo per chiudere in bellezza e per lasciare la competizione con il sorriso. Questa sera (ore 20.00) l’Italia affronterà il Brasile nell’ultima giornata della Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo al PalaSele di Eboli (Salerno) con la certezza di non poter più conquistare la qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale: non sono bastate sette vittorie consecutive ...

Volley - i convocati dell'Italia per la Nations League : assente Giannelli - Lanza capitano : Coach Blengini, ct della Nazionale maschile di pallavolo, ha reso noto la lista dei convocati dell'Italia per gli incontri della quarta tappa di Nations League, in calendario questo fine settimana, quando gli azzurri affronteranno - nell'ordine - Cina, Corea del Sud e Australia. Confermata la presenza di Filippo Lanza, con lo schiacciatore che indosserà la fascia di capitano. Gli altri attaccanti della Nazionale italiana saranno Simone Parodi, ...

Volleyball Nations League Maschile – Tutto pronto per il 4° round : le sensazioni di Parodi : Volleyball Nations League Maschile: domani al via il quarto round, Parodi presenta il week end di gare Giorno di vigilia per il gruppo azzurro che da domani, nella capitale della Corea del Sud, sarà impegnata nel suo quarto round di Volleyball Nations League contro Cina, padroni di casa e Australia. Un week end che rappresenta uno spartiacque per il cammino degli azzurri verso la Final Six; il gruppo di Blengini dovrà, infatti, necessariamente ...

Volleyball Nations League Femminile - L'Italia sorride a metà ad Eboli : Belgio ko - ma addio alle Final Six : Volleyball Nations League: L'Italia batte 3-0 il Belgio, ma deve dire addio alla Final Six Settimo successo consecutivo nella Volleyball Natons League per la nazionale italiana Femminile, questa sera ...

Volleyball Nations League Femminile – L’Italia sorride a metà ad Eboli : Belgio ko - ma addio alle Final Six : Volleyball Nations League: L’Italia batte 3-0 il Belgio, ma deve dire addio alla Final Six Settimo successo consecutivo nella Volleyball Natons League per la nazionale italiana Femminile, questa sera uscita vittoriosa dalla sfida contro il Belgio 3-0 (25-22, 25-18, 25-19). Di fronte agli appassionati del PalaSele le azzurre di Davide Mazzanti dopo un primo set combattuto non hanno trovato troppe difficoltà ad avere la meglio sulla formazione ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Belgio 3-0 - le pagelle delle azzurre : CARLOTTA CAMBI: 7. Partita senza particolari sbavature. Ordinata, precisa, svolge al meglio il suo compito senza particolari sussulti, supportata anche da una discreta ricezione delle compagne CRISTINA CHIRICHELLA: 5.5. La brutta copia della “muratrice” implacabile del giorno prima contro la Thailandia. Poco efficace a muro, poco servita in attacco. Speriamo abbia tirato il fiato in vista della sfida di domani. ELENA PIETRINI: ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Belgio 3-0 - le pagelle delle azzurre. : CARLOTTA CAMBI: 7. Partita senza particolari sbavature. Ordinata, precisa, svolge al meglio il suo compito senza particolari sussulti, supportata anche da una discreta ricezione delle compagne CRISTINA CHIRICHELLA: 5.5. La brutta copia della “muratrice” implacabile del giorno prima contro la Thailandia. Poco efficace a muro, poco servita in attacco. Speriamo abbia tirato il fiato in vista della sfida di domani. ELENA PIETRINI: ...

Volley femminile - Nations League 2018 : oggi Italia-Brasile (14 giugno). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : oggi giovedì 14 giugno si gioca Italia-Brasile, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. Al PalaSele di Eboli (Salerno) andrà in scena l’ultima partita delle azzurre nel prestigioso torneo internazionale: purtroppo le ragazze del CT Davide Mazzanti non hanno più alcuna possibilità di qualificarsi alla Final Six e dunque scenderanno in campo esclusivamente con l’obiettivo di regalare una gioia al pubblico e di ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia - addio Final Six. Olanda e Turchia eliminano le azzurre : Tramonta definitivamente il sogno Final Six per l’Italia nella Nations League 2018 di Volley femminile. A eliminare matematicamente le azzurre dalla corsa verso gli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale è stata la vittoria della Turchia contro la Germania. Le ragazze di Giovanni Guidetti si sono imposte per 3-1 sulle tedesche e hanno definitivamente staccato le azzurre: la nostra Nazionale, che ha surclassato il Belgio per ...

Volley - Nations League 2018 : Azzurre inarestabili : travolto (3-0) anche il Belgio! : Non si ferma più l’Italia di Davide Mazzanti che se non riuscirà a qualificarsi per la finale di Nanchino della Nations League avrà non pochi rimpianti per via di quel avvio ad handicap che sta costringendo le Azzurre ad una grande (e probabilmente infruttuosa) rincorsa. Le Azzurre, dopo la Thailandia, demoliscono con un altro 3-0 il Belgio che non è una squadra materasso come quella asiatica e comunque ha tentato in qualche modo di ...

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Belgio 2-0 - azzurre scatenate ad Eboli!!! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Belgio, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. Al PalaSele di Eboli (Salerno) le azzurre se la dovranno vedere contro le Yellow Tigers nel penultimo incontro del torneo: le ragazze del CT Davide Mazzanti sono obbligate a vincere per sperare fino all’ultimo in una qualificazione alla Final Six che sembra ormai impossibile. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori ...

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Belgio 1-0 - azzurre avanti di un set ad Eboli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Belgio, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. Al PalaSele di Eboli (Salerno) le azzurre se la dovranno vedere contro le Yellow Tigers nel penultimo incontro del torneo: le ragazze del CT Davide Mazzanti sono obbligate a vincere per sperare fino all’ultimo in una qualificazione alla Final Six che sembra ormai impossibile. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori ...

Volley : Volleyball Nations League - quarto week end l'Italia in Corea : SEOUL , Corea DEL SUD, - La Nazionale di Blengini è a Seoul, in Corea del Sud, per affrontare il quarto week end della Volleyball Nations League dove dovrà confrontarsi con i padroni di casa, la Cina ...

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Belgio in DIRETTA. Azzurre per continuare a sperare - serve la vittoria a Eboli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Belgio, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. Al PalaSele di Eboli (Salerno) le Azzurre se la dovranno vedere contro le Yellow Tigers nel penultimo incontro del torneo: le ragazze del CT Davide Mazzanti sono obbligate a vincere per sperare fino all’ultimo in una qualificazione alla Final Six che sembra ormai impossibile. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori ...