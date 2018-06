Volley femminile | Nations League 2018 | l’Italia balla la samba | travolto il Brasile tra

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : la Nazionale femminile dell’Italia. Giovani rampanti per il bersaglio grosso : L’Italia è la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro nel torneo di Volley femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018 in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La nostra Nazionale punta dritto alla conquista del titolo e sembra non avere grandi rivali verso il gradino più alto del podio, le azzurre non devono temere nessuna avversaria e soprattutto questa competizione servirà per dare spazio a qualche ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia - sfida al Brasile per chiudere in bellezza. Vincere per l’onore : Ora si gioca solo per chiudere in bellezza e per lasciare la competizione con il sorriso. Questa sera (ore 20.00) l’Italia affronterà il Brasile nell’ultima giornata della Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo al PalaSele di Eboli (Salerno) con la certezza di non poter più conquistare la qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale: non sono bastate sette vittorie consecutive ...

Volleyball Nations League Femminile - L'Italia sorride a metà ad Eboli : Belgio ko - ma addio alle Final Six : Volleyball Nations League: L'Italia batte 3-0 il Belgio, ma deve dire addio alla Final Six Settimo successo consecutivo nella Volleyball Natons League per la nazionale italiana Femminile, questa sera ...

Volley femminile - Nations League 2018 : oggi Italia-Brasile (14 giugno). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : oggi giovedì 14 giugno si gioca Italia-Brasile, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. Al PalaSele di Eboli (Salerno) andrà in scena l’ultima partita delle azzurre nel prestigioso torneo internazionale: purtroppo le ragazze del CT Davide Mazzanti non hanno più alcuna possibilità di qualificarsi alla Final Six e dunque scenderanno in campo esclusivamente con l’obiettivo di regalare una gioia al pubblico e di ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia - addio Final Six. Olanda e Turchia eliminano le azzurre : Tramonta definitivamente il sogno Final Six per l’Italia nella Nations League 2018 di Volley femminile. A eliminare matematicamente le azzurre dalla corsa verso gli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale è stata la vittoria della Turchia contro la Germania. Le ragazze di Giovanni Guidetti si sono imposte per 3-1 sulle tedesche e hanno definitivamente staccato le azzurre: la nostra Nazionale, che ha surclassato il Belgio per ...

Volley femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : le convocate dell’Italia. Azzurre a caccia dell’oro - spiccano Mingardi e Nicoletti : La Nazionale Italiana di Volley femminile si presenterà con tutti i favori del pronostico ai Giochi del Mediterraneo 2018, in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. Giocheremo con una formazione B, sulla carta comunque superiore a Spagna, Francia e alle altre squadre del Mare Nostrum. Le Azzurre vanno a caccia dell’oro spinte dagli attacchi di Alice Degradi, Camilla Mingardi e Anna Nicoletti ma attenzione anche alle ...

Volley : A1 Femminile - Erblira Bici è l'ultimo tassello per Novara : ... con cui ho vinto tre campionati e altrettante coppe e supercoppe nazionali, questo mentre proseguivo anche la mia istruzione con la laurea in economia. Sono in nazionale dall'età di 13 anni, prima ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia - per vincere ancora. Le azzurre sfidano il Belgio - un miracolo per la Final Six : L’Italia spera ancora nella qualificazione alla Final Six della Nations Legue 2018 di Volley femminile ma ora servirebbe davvero un miracolo sportivo per accedere agli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale. Le azzurre devono infatti sperare in un doppio passo falso di Olanda e/o Turchia contro Cina e Germania, ipotesi remota visto che le Campionesse Olimpiche giocano con la formazione B e che le tedesche non sono ...

Volley femminile - Nations League 2018 : l’Italia se qualifica alle Final Six se… Tutte le combinazioni per le azzurre : rincorsa su Turchia e Olanda : L’Italia è con le spalle al muro nella Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre hanno ormai pochissime possibilità di qualificarsi alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. Le ragazze di coach Davide Mazzanti sono seste in classifica con 9 vittorie e 24 punti all’attivo, costrette a fare la corsa su Olanda (10, 28) e Turchia (9, 29): bisogna superare o le oranjes o la formazione di Giovanni Guidetti per ...

Volley femminile - Nations League 2018 : oggi Italia-Belgio (13 giugno). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : oggi mercoledì 13 giugno si gioca Italia-Belgio, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo al PalaSele di Eboli (Salerno) per affrontare le aggressive Yellow Tigers, una formazione molto ostica e che cercherà di metterci in difficoltà. Le ragazze del CT Davide Mazzanti vanno a caccia di una vittoria fondamentale per continuare a sperare nella qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo ...

Volley : A2 Femminile - primo acquisto per Collegno : Noura Mabilo : E' appassionata di sport in generale, oltre che amante della musica. LE PAROLE DI Noura Mabilo- ' Non conoscevo molto bene la realtà del CUS Torino e sinceramente non sapevo cosa aspettarmi. Ho avuto ...

Volley : A2 Femminile - Hillary Hurley nuovo ingaggio per Soverato : Soverato , CATANZARO, - Il Volley Soverato ha messo a segno un altro colpo di mercato ingaggiando la schiacciatrice statunitense Hillary Hurley. Ventinovenne, originaria della California, Redding ...

Volley femminile - Nations League 2018 : oggi Italia-Thailandia (12 giugno). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : oggi martedì 12 giugno si gioca Italia-Thailandia, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre giocheranno di fronte al proprio pubblico del PalaSele di Eboli (Salerno): 7000 spettatori sosteranno una squadra che va a caccia della vittoria per continuare a sperare nella qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. Cristina Chirichella e compagne sono reduci dai trionfi contro le corazzate Cina, ...