Volley – Colpaccio dell’Azimut Modena : ingaggiato Denis Kaliberda : Il nazionale tedesco Denis Kaliberda è gialloblù! Le sensazioni dello schiacciatore ricevitore Denis Kaliberda è un nuovo giocatore di Modena Volley. Lo schiacciatore ricevitore ha firmato con la società del Presidente Catia Pedrini e dopo il polacco Bednorz va a dar manforte ai posto 4 gialloblù. Ucraino, naturalizzato e nazionale tedesco è stato protagonista nella vittoria di Scudetto e Coppa Italia con Civitanova due stagioni fa e vanta nel ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Polonia - azzurri all’esame Campioni del Mondo. Senza Zaytsev e Juantorena - serve il colpaccio : A Osaka (Giappone) riparte l’avventura dell’Italia nella Nations League 2018 di Volley maschile. Venerdì 8 giugno (ore 08.40) gli azzurri scenderanno in campo per affrontare la Polonia in una partita determinante per le nostre ambizioni di qualificazione alla Final Six: siamo reduci dalle due sconfitte contro Canada e Argentina maturate a San Juan, il weekend trionfale di Kraljevo con i successi su Brasile e Serbia sembra ormai ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia - serve il colpaccio! Sfide da urlo con Olanda e Serbia - due vittorie per sognare la Final Six : L’Italia sarà impegnata a Rotterdam (Paesi Bassi) dal 5 al 7 giugno dove giocherà la quarta tappa della Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre dovranno affrontare Serbia, Olanda e Repubblica Dominicana: tre avversarie di assoluto spessore che metteranno a dura prova le azzurre, costrette a vincere se vogliono rimanere in corsa per la qualificazione alla Final Six. Le ragazze del CT Davide Mazzanti, reduci dall’impresa ...

Volley – Ancora un colpaccio per l’Azimut Modena : il regista Christenson è gialloblù : Il regista della nazionale statunitense Micah Christenson è gialloblù! Le sensazioni del nuovo giocatore di Modena Micah Christenson è un nuovo giocatore di Modena Volley. Il palleggiatore Usa ha firmato con la società del Presidente Catia Pedrini un contratto biennale e con Ivan Zaytsev andrà a comporre una diagonale di livello mondiale. Il regista, protagonista nella vittoria di Scudetto e Coppa Italia con Civitanova due stagioni fa, vanta nel ...

LIVE Volley femminile - Italia-Russia in DIRETTA : azzurre per il colpaccio in Nations League. 0-1 Russia ai vantaggi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. A Suwon (Corea del Sud) le azzurre proveranno a reagire dopo le tre sconfitte maturate a Lincoln ma di fronte di troveranno una formazione di assoluto spessore che ha già ottenuto due successi (contro le modeste Argentina e Thailandia) prima del ko nel big match contro l’Olanda. Le ragazze di coach Davide Mazzanti ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia-Russia - azzurre per il colpaccio contro Parubets e Malykh. Rientra Lucia Bosetti : Domani mattina (ore 08.00) l’Italia scenderà in campo a Suwon (Corea del Sud) per affrontare la Russia nel match che apre la seconda tappa della Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre, reduci dalle tre sconfitte maturate a Lincoln, vogliono subito riscattarsi per continuare a sperare nella qualificazione alla Final Six della neonata competizione internazionale ma di fronte si troveranno un avversario di assoluto spessore che ...

Volley - Champions League 2018 : Civitanova vuole la Finale! La Lube contro lo ZAKSA di Gardini - Juantorena e compagni per il colpaccio : Questa volta Civitanova non vuole fallire: dopo essere salita sul terzo gradino del podio per due volte consecutive, la Final Four della Champions League 2018 di Volley maschile deve finire diversamente. La Lube non vuole accontentarsi e punta al bersaglio grosso alla Basketball Arena di Kazan: i cucinieri, dopo aver perso la Finale Scudetto contro Perugia, vogliono subito riscattarsi nella massima competizione continentale e proveranno a ...

Volley femminile - Nations League 2018 : le convocate dell’Italia - la lista definitiva. 21 azzurre per il colpaccio : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha ufficializzato la lista delle 21 atlete che parteciperanno alla prossima Nations League, il torneo internazionale che prenderà il posto del Grand Prix. Il coach marchigiano ha operato oggi gli ultimi tagli dalla rosa di 26 ragazze che aveva presentato un paio di settimane fa e con questo gruppo affronterà la competizione che scatterà tra due settimane negli USA: 15 partite ...

Volley : A2 Femminile - Chieri elimina Trento - per Orvieto colpaccio a Mondovì : ROMA- Nella decisiva Gara 3 dei Quarti di Finale da Chieri arriva una robusta conferma della Fenera che, davanti al pubblico amico, travolge 3-0 la Delta Informatica Trentino e si guadagna l'accesso ...