Volley – Anna Nicoletti presentata ufficialmente | le parole del nuovo ingaggio della

sportfair

: Beach Volley: si chiude al 2° turno di ripescaggio l'avventura di Lidia Bonifazi e Anna Dalmazzo a Lecce - ilnazionaleit : Beach Volley: si chiude al 2° turno di ripescaggio l'avventura di Lidia Bonifazi e Anna Dalmazzo a Lecce - Campioni_cn : Beach Volley: si chiude al 2° turno di ripescaggio l'avventura di Lidia Bonifazi e Anna Dalmazzo a Lecce -

(Di giovedì 14 giugno 2018)abbraccia Brescia, le sensazioni delacquistoSavallese durante la presentazione ufficiale La nuova Leonessa, due volte tricolore con l’Imoco Conegliano, libera per alcune ore dagli impegni con la nazionale Under 2020, è stataieri pomeriggio (mercoledì 13 giugno) presso la Roberto Catania srl, sede dell’omonima azienda del Presidente. A fare da padroni di casa lo stesso massimo dirigente Millenium, il general manager Emanuele Catania e la dirigente del settore giovanile, Lucrezia Catania, davanti a stampa e tifosi. “La scelta di Brescia è una scelta voluta da parte mia – commenta– per giocare da titolare e dimostrare quanto valgo. Ho avuto la possibilità nei giorni scorsi di incontrare coach Mazzola e scambiare con lui le prime impressioni. Mi è sembrato disponibile al dialogo”. Come detto,, è ...