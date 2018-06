"Volevano mandarmi via - oggi do lavoro a 150 italiani" : è l'imprenditrice immigrata dell'anno : Marie Terese Mukamitsindo fuggì dal Ruanda con i figli 22 anni fa, per finire in un container al freddo alle porte di Roma. Gestisce una cooperativa che ospita oltre 800 migranti. "La gente è impaurita, impoverita, ostile ai migranti. Un tempo era più accogliente. Quando mi è...