' Volare alto | itinerario di trekking in 16 tappe

Lombardi (M5S) : Volare in alto con la testa ma piedi a terra : Roma – Roberta Lombardi, il capoggruppo M5S in Consiglio regionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ha utilizzato il noto social network Twitter per commentare i dati delle elezioni comunali di ieri. “‘Vola in alto con la testa e stai con i piedi a terra’. E sui nostri territori. Roma in primis. Ripartiamo da un nuovo staff per gli enti locali e i gruppi territoriali #merito”. L'articolo Lombardi (M5S): Volare ...