Vodafone Special Unlimited | 50GB Con Minuti ed SMS Illimitati A 30 Euro Mese

Vodafone attacca Tim : Special Minuti con 10 - 20 o 30GB e 1000 minuti : Passa a Vodafone da Tim e operatori virtuali che utilizzano la rete Tim per avere da 10GB a 30GB e 1000 minuti di chiamate verso numeri fissi e mobili nazionali. Hai tempo fino al 17 giugno per attivare una delle Special minuti che l’operatore rosso offre in base all’operatore di provenienza e con la necessità di effettuare la portabilità del numero. Passa a Vodafone Special minuti 10GB da Tim Fino al 17 giugno i clienti Tim e ...

Vodafone contro tutti con le Special Minuti 10 - 20 e 30 Giga a partire da 7 euro : Vodafone sfida tutti gli altri operatori (TIM, Wind, Tre e Iliad) e operatori virtuali con le offerte Vodafone Special Minuti 10 Giga, 20 Giga e 30 Giga, proposte a prezzi a partire da 7 euro al mese in base alla provenienza.

Vodafone Special Minuti 10 Giga e 20 Giga disponibili attivando un nuovo numero : Fino al 17 giugno è possibile attivare un nuovo numero Vodafone con Vodafone Special Minuti 10 Giga o Vodafone Special Minuti 20 Giga a 12 o 15 euro al mese

Tim Special Top : 30GB e minuti illimitati per Iliad - Vodafone - Wind Tre : Tim Special Top 30GB con chiamate illimitate è la proposta dell’operatore verso i clienti Iliad, Vodafone, Wind Tre e di operatori virtuali attivabile entro il 13 giugno al costo di 10,82€ al mese. La tariffa mobile è attivabile nei negozi Tim aderenti all’iniziativa. Tim Special Top 30GB : chiamate illimitate e 30GB Passa a Tim recandoti presso il centro Tim più vicino e richiedi di attivare Special Top GO che prevede chiamate ...

Vodafone Special 20GB e 30GB sono disponibili anche per clienti ILIAD : Vodafone Special 20GB e Special 30GB sono i due piani tariffari dedicati per chi vuole passare in Vodafone e sono disponibili anche per i clienti ILIAD Passare da ILIAD a Vodafone con i due piani tariffari ad hoc da 7 euro Sei appena passato ad essere cliente ILIAD per usufruire del fantastico piano tariffario a […]

Vodafone offre Vodafone Special Minuti 20 Giga o 30 Giga ad alcuni ex clienti e a chi proviene da Iliad : Con una nuova campagna dedicata ad alcuni suoi ex clienti Vodafone offre loro la possibilità di tornare attivando Vodafone Special Minuti 20 Giga o 30 Giga

Ecco le novità delle offerte Vodafone Special Minuti 30 - 20 e 10 Giga : Scopriamo quali sono le novità che riguardano le offerte Vodafone Special Minuti 30 Giga, Vodafone Special Minuti 20 Giga e Vodafone Special Minuti 10 Giga

Vodafone già pronta a contrastare Iliad con la nuova Special Minuti 20 Giga : Vodafone dovrebbe proporre la nuova offerta Vodafone Special Minuti 20 Giga anche agli ex clienti passati a Iliad: 1000 Minuti e 20 GB in 4G al concorrenziale prezzo di 7 euro al mese, con hotspot incluso.

Offerte Winback Vodafone di Giugno : Ecco le promo Special 10GB - 20GB e 30GB : Ecco l’elenco delle Offerte Winback di Vodafone per il mese di Giugno 2018 con tante Vodafone Special nelle versioni 10GB, 20GB e 30GB attivabili da tutti Vodafone rinnova diverse promo Special attivabili a Giugno 2018 Se sei stanco del vecchio operatore e vuoi cambiare scegliendo tra una delle centinaia di piani tariffari offerti in promozione […]

Vodafone offre ad alcuni ex clienti dei piani Vodafone Special in promozione : Vodafone ha avviato una campagna dedicata ad alcuni ex clienti con cui viene offerta la possibilità di tornare a questo operatore con alcune offerte Speciali

Vodafone Special Minuti 20 e 30GB prorogate al 3 giugno - chi può attivarle? : Vodafone Special Minuti 20GB e Vodafone Special Minuti 30GB sono state prorogate nuovamente dall’operatore rosso e sono ancora attivabili fino al 3 giungo 2018 esclusivamente nei negozi aderenti. Le offerte last minute Vodafone possono essere attivate in base all’operatore di provenienza e si rivolgono ai clienti di altri operatori sia tramite SMS Winback (nel caso di ex clienti) che operator attack (a tutti in base ...

Vodafone ripropone la Special 30GB per alcuni ex clienti e la Special 20GB per i nuovi : Vodafone ripropone la sua offerta Special 30GB per i suoi ex clienti a 7 euro, mentre la Special 20GB per i nuovi clienti a 12 euro.

Vodafone lancia la fibra a 200 mega in 23 nuove città e ripropone la One Special : Vodafone, forte della qualità riconosciuta a livello mobile, continua a spingere sulla linea fissa e oggi annuncia che ben 23 nuove città sono raggiunte adesso dalla fibra fino a 200 mega grazie alla rete TIM in FTTC (VULA).