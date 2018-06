Vladimir Luxuria | “Sono stata insultata da una truccatrice Rai Serve codice etico”

Vladimir Luxuria denuncia : ‘Insultata da truccatrice Rai’ : Uno spiacevole episodio ha visto protagonista Vladimir Luxuria. Come riporta l’Ansa, l’ex parlamentare sarebbe stata insultata da una truccatrice in Rai che, non accorgendosi della sua presenza, avrebbe commentato in sala trucco: “Guarda chi c’è oggi Luxuria, quel f… ma che si deve sentire donna come me?”. A denunciare l’accaduto la stessa Vladimir Luxuria che la mattina del 14 giugno era stata invitata ...

Grande Fratello : Vladimir Luxuria bacchetta Nina Moric : Vladimir Luxuria lancia una frecciata a Nina Moric dopo il GF 15 Vladimir Luxuria ha criticato Nina Moric oggi a Mattino 5. L’ex opinionista dell’Isola dei Famosi è tornata sulle parole della modella croata di ieri sera durante la puntata del Grande Fratello 15. La Moric ha aperto l’appuntamento del martedì sera con il reality condotto da Barbara d’Urso difendendosi dopo le parole ricevute dagli haters sui social. La ...

Asia Argento - la scoperta clamorosa di Fulvio Abbate : 'È diventata uguale a Vladimir Luxuria' : Da ribelle e maledetta, l'aspirante attrice ha ormai dato una svolta radicale al suo look, dopo aver abbracciato in toto la battaglia contro le molestie sulle donne nel mondo dello spettacolo. Il ...

Bozza di contratto - il Governo «giallo-verde» fermerà la Tav. A difendere i NO-Tap ci pensa Vladimir Luxuria - : Si tratta solo di una Bozza su cui Luigi di Maio e Matteo Salvini stanno ancora lavorando, ma leggendo il contratto di Governo «giallo-verde» pensato dai leader del Movimento Cinque Stelle e della ...

LUIGI FAVOLOSO SQUALIFICATO PER LA "MAGLIETTA SESSISTA"/ Vladimir Luxuria : “Aveva già calcolato tutto” : LUIGI Mario FAVOLOSO SQUALIFICATO dal Grande Fratello 2018 per una maglietta sessista: la pesante accusa di Mariana Falace e il duro confronto con Nina Moric. (Pubblicato il Wed, 16 May 2018 10:49:00 GMT)

Vladimir Luxuria shock : 'La mia storia d'amore con un politico di destra' Video : Ospite della trasmissione televisiva del Canale Nove 'La Confessione', Vladimir Luxuria ha raccontato al conduttore Peter Gomez dettagli scottanti riguardanti le sue storie amorose. I particolari rivelati dall'ex onorevole di Rifondazione Comunista hanno stuzzicato non poco la curiosita' del giornalista e del pubblico a casa. Come mai? La risposta è molto semplice. Perché i protagonisti delle vicende raccontate da Vladimir Luxuria sono ...

Vladimir Luxuria : "Ho avuto una storia con un potente di destra. Ricevevo avances da politici del Family Day. Smettevano se parlavo coi giornalisti” : "Ho avuto una storia d'amore con un potente del centrodestra. Aveva un'attrazione sessuale per me". In un'intervista rilasciata a La Confessione, in onda lunedì 14 maggio alle 22.20 su NOVE, Vladimir Luxuria, parla di una relazione avuta con un politico delle fila del centrodestra."Ero affezionata a questa persona", dice l'ex onorevole di Rifondazione Comunista, "Lui aveva un'attrazione soprattutto sessuale, una volta mi sono preoccupata ...

La Confessione - Vladimir Luxuria : “Ho avuto una storia con un potente di destra. Venne al Pigneto con scorta e auto blu” : Ho avuto una storia d’amore con un potente del centrodestra. Aveva un’attrazione sessuale per me”. A ‘La Confessione’, lunedì 14 maggio alle 22.20 su Nove, Vladimir Luxuria, ospite di Peter Gomez, rivela la ‘relazione pericolosa’ con un politico di rango tra le fila del centrodestra quando era al governo. “Lei ha raccontato, senza fare nomi, di aver avuto una storia clandestina con un uomo importante del centrodestra quando ...

Grande Fratello 15 - Vladimir Luxuria contro l'eliminazione di Aida Nizar : "Ha vinto Favoloso e il branco" (video) : Ieri, ospite di Mattino 5, Vladimir Luxuria ci è andata, giustamente, pesante, per la decisione del pubblico da casa che, al televoto, ha premiato un personaggio assai controverso come Luigi Favoloso che ha avuto la meglio su Aida Nizar, acclamata a furor di popolo sul web. Ecco le parole dell'opinionista: prosegui la letturaGrande Fratello 15, Vladimir Luxuria contro l'eliminazione di Aida Nizar: "Ha vinto Favoloso e il branco" (video) ...