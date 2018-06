Vladimir Luxuria denuncia | ‘Insultata da truccatrice Rai’

tvzap.kataweb

: RT @Francescadisa92: Adoro tantissimo Vladimir Luxuria Simpatia, gentilezza, intelligenza ed umiltà in una persona sola #quellebraveragaz… - gracivaleria : RT @Francescadisa92: Adoro tantissimo Vladimir Luxuria Simpatia, gentilezza, intelligenza ed umiltà in una persona sola #quellebraveragaz… - iamanewromantic : RT @saroccskin: Dato che il #GF15 è finito inizio a proporre cast per il #Gfvip - Francesca Cipriani - Tina Cipollari - Gemma Galgani - Ele… -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Uno spiacevole episodio ha visto protagonista. Come riporta l’Ansa, l’ex parlamentare sarebbe stata insultata da unain Rai che, non accorgendosi della sua presenza, avrebbe commentato in sala trucco: “Guarda chi c’è oggi, quel f… ma che si deve sentire donna come me?”. Are l’accaduto la stessache la mattina del 14 giugno era stata invitata come ospite alla trasmissione Rai Quelle brave ragazze. “Mi sono sentita insultata e discriminata da una persona che in quel momento rappresentava l’azienda – dice– Pur avendo immediatamente ricevuto la solidarietà degli autori del programma e dei presenti, vorrei che in futuro non ci siano altri episodi simili. Vorrei che la Rai prendesse una posizione contro ogni tipo di linguaggio discriminatorio e contro ...