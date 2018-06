Vito Crimi è il nuovo sottosegretario all' informazione e all' editoria

Giuseppe Cruciani - la scoperta sconcertante al Senato : agguato erotico dietro il grillino Vito Crimi : A Palazzo Madama ieri per circa dieci minuti è andato in onda sulla tv del Senato un vero e proprio show per feticisti dei piedi. Durante il trascurabile intervento in aula del grillino Vito Crimi , ...

Giancarlo Giorgetti è in pole per i Servizi segreti al posto di Vito Crimi : Nella battaglia sui posti di sottogoverno tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio , 40 posti tra viceministri e sottosegretari più le presidenze delle 28 commissioni permanenti, , le sfide più importanti ...

Vito Crimi - il grillino che dorme in Senato favorito per il ministero dell'Istruzione : Vito Crimi conobbe fama nazionale un giorno di fine marzo 2013 , quando i fotografi ufficiali di Palazzo Madama lo sorpresero in diversi scatti addormentato sul suo scranno del Senato . Il grillino ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - vertice alla Camera : le indiscrezioni su Alfonso Bonafede e Vito Crimi premier : Un nuovo incontro, la trattativa va avanti ad oltranza: Matteo Salvini e Luigi Di Maio si incontrano di buon mattino alla Camera. Dopo l'ok sul contratto tra Lega e M5s, resta da sciogliere il nodo ...

Vito Crimi - M5S - rinuncia all'indennità della presidenza di commissione : 'Spero che i colleghi degli altri partiti facciano altrettanto' : È un gesto che, seppur minimo, dimostra un impegno fattivo a ridurre i costi della politica e a riavvicinare i cittadini alle istituzioni'. Così su Facebook il senatore M5s Vito Crimi, presidente ...

Vito Crimi : “Rinuncio all’indennità aggiuntiva da presidente della commissione speciale del Senato” : Vito Crimi rinuncia all’indennità aggiuntiva da presidente della commissione speciale per gli atti urgenti del Senato. Lo annuncia lo stesso esponente del Movimento 5 stelle con un post sulla sua pagina facebook. “È ormai noto a tutti che nel M5S rinunciamo alle indennità di carica aggiuntive per gli incarichi negli uffici di Presidenza. Pertanto non solo ho comunicato al Senato la mia volontà di rinunciare all’indennità di carica ...