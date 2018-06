Visite fiscali | dall’INPS il riepilogo e l’aggiornamento delle novità

Orari Visite fiscali 2018 : Inps - dipendenti pubblici e privati - insegnanti scuola e militari - tutte le fasce orarie : La visita fiscale è un accertamento che viene predisposto in ambito professionale dal datore di lavoro nei confronti di un dipendente e viene attuato, seguendo i principi del diritto del lavoro, al fine di comprovare l’effettivo stato di indisposizione da malattia o altra causa che impedisca allo stesso dipendente di svolgere le proprie mansioni. A livello di Orari o le Visite Fiscali possono variare in maniera significativa e questo fatto ...

Visite fiscali e certificati : da aprile cambia tutto : Da aprile scatta una vera e propria rivoluzione sui certificati medici. Diventano digitali per preservare la privacy dei dipendenti in malattia. Il verbale, come ricorda la leggepertutti.it, non saranno più di carta ma tutta la procedura verrà digitalizzata. Di fatto in questo momento il dipendente deve comunicare il suo stato di malattia al datore di lavoro entro due giorni. Poi si reca dal medico curante per ottenere il certificato dove viene ...