Video e testo di Bed di Nicki Minaj e Ariana Grande dall’album Queen | il duetto sensuale

Testo e Video di Felicità puttana dei Thegiornalisti - Matilda De Angelis balla il nuovo singolo estivo in stile Borotalco : Con l'arrivo del video di Felicità puttana dei Thegiornalisti il nuovo singolo dall'album Love fa il suo debutto preparandosi a presidiare l'airplay estivo. Ufficialmente in rotazione radiofonica da venerdì 15 giugno, il brano è già online attraverso il video ufficiale apparso su Youtube. Prodotta da Dario Faini e mixata da Matteo Cantaluppi, Felicità puttana è un classico in stile Thegiornalisti, la descrizione di uno stato d’animo ...

ONLINE il Video di Zingarello - il nuovo singolo di Ghali – Video e TESTO : ROMA – Dopo il grandissimo successo di Cara Italia, Ghali torna con le sue rime rap. Zingarello è il nuovo brano del rapper in collaborazione con Sick Luke, il beatmaker della Dark Polo Gang. Il VIDEO del singolo animato dalla creatività di Haine Art, dopo qualche ora dalla pubblicazione, ha raggiunto 300mila visualizzazioni piazzandosi così all’ottava […] L'articolo ONLINE il VIDEO di Zingarello, il nuovo singolo di Ghali – VIDEO e TESTO ...

Video e testo di Babe di Sugarland e Taylor Swift - la popstar in stile Desperate Housewives e Mad Man nel nuovo duetto : Il Video di Babe di Sugarland e Taylor Swift, la nuova partnership tra la vocalist del duo country e la popstar di Reputation, ha fatto il suo debutto online nel weekend. Già preannunciato da un'anteprima, il Video mostra Taylor Swift e Jennifer Nettles impersonare due donne che vivono una cocente delusione amorosa di cui è responsabile lo stesso uomo, come d'altronde racconta il testo del brano: "Hai davvero incasinato tutto, amore. Questa è ...

Video e testo di Tell Your Friends di Liam Payne - il nuovo inedito al Nick Slime Fest prima dell’album : Tell Your Friends di Liam Payne è il nuovo inedito presentato durante il Nick Slime Fest a Chicago: a sorpresa, il cantante degli One Direction ha portato sul palco un brano inedito! Per la sua setlist, Liam si è esibito in tutti i suoi singoli fino ad oggi pubblicati, da Familiar a Strip That Down, da Get Low (con Zedd) a For You e Bedroom Floor. In aggiunta, Liam ha portato sul palco anche alcune cover: in particolare, si è esibito in ...

TAIPEI KENYA / Streaming Video e diretta tv : il contesto - probabili formazioni e orario (amichevole) : diretta TAIPEI KENYA, info Streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che le due squadre giocano venerdì alla Mumbai Football Arena(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 12:47:00 GMT)

Cristiano Malgioglio “Danzando Danzando” con Fernando Proce – Video e TESTO : ROMA – “Danzando danzando danzando mi sono preso Fernando”… Cristiano Malgioglio è tornato! Dopo il tormentone “Mi Sono Innamorato Di Tuo Marito”, il cantautore lancia il nuovo singolo “Danzando Danzando” feat Fernando Proce, candidato a diventare la nuova hit dell’estate 2018. TESTO Pueblo del mundo Esta noche llega el ritmo, la sensualidad Vamos gozar […] L'articolo Cristiano Malgioglio “Danzando Danzando” con Fernando Proce – VIDEO e ...

Il nuovo sound latineggiante in Solo dei Clean Bandit con Demi Lovato : Video - testo e traduzione del singolo : Solo dei Clean Bandit con Demi Lovato è il nuovo singolo in rotazione radiofonica da venerdì 25 maggio e disponibile su tutte le piattaforme digitali streaming e download. Il nuovo singolo Solo segna il ritorno della band sulla scena discografica internazionale, dopo il successo dello scorso anno con I Miss You. Solo dei Clean Bandit con Demi Lovato ha un nuovo ed inedito sound latineggiante, pronto a dominare le radio nel corso dell'estate e ...

Video e testo Voglio solo te di Irama - nuovo brano dall’album Plume : Voglio solo te di Irama è uno dei nuovi singoli presentati ad Amici di Maria De Filippi. Irama ha cantato per la prima volta Voglio solo te in occasione dell'ottava puntata del programma TV in onda su Canale 5 domenica 27 maggio, ricevendo i complimenti dal pubblico e dalla commissione esterna. Voglio solo te di Irama è uno dei pezzi contenuti nel nuovo disco del cantautore della squadra bianca. Plume - questo il titolo dell'album - verrà ...

Nel Video ufficiale di Dolor de cabeza di Riki feat. CNCO un party estivo in piscina (testo e traduzione) : Su YouTube e su Vevo è disponibile il video ufficiale di Dolor de cabeza di Riki feat. CNCO. L'ambientazione è un party estivo in piscina: Riki è con la band CNCO e con una serie di bellissime ragazze in costume da bagno. TESTO E TRADUZIONE DI Dolor DE cabeza “Dolor de cabeza è un up-tempo estiva che racconta di una ragazza che ti fa impazzire, che ti seduce e poi ti evita", racconta Riccardo Marcuzzo a proposito del nuovo brano, disponibile ...

TORNO DA TE/ Testo e Video : ecco qual è la canzone di Bobby Solo per la Figlia Veronica Satti : TORNO da te, Testo e video: ecco qual è la canzone di Bobby Solo per la Figlia Veronica Satti. Il noto cantante invia a Canale 5 un brano scritto per la ragazza quando era ancora una bambina(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 22:19:00 GMT)

Ufficiale la nuova versione di La fine della chemio con Elisa - Jovanotti - Manuel Agnelli e altri (Video e testo) : La nuova versione di La fine della chemio è finalmente Ufficiale. I Sick Tamburo hanno chiamato a raccolta alcuni dei nomi più importanti della musica italiana per un intento benefico. Il ricavato del brano, distribuito in tutte le piattaforme digitali e di streaming, sarà infatti devoluto all'associazione A.N.D.O.S. di Pordenone e a quella sportiva Donne in Rosa Lago Burida, che riunisce un gruppo di donne operate al seno che vanno avanti ...

Un altro giorno sulla terra è il nuovo singolo di Dolcenera tra un EP trap e il nuovo album (Video e testo) : Il nuovo singolo di Dolcenera è Un altro giorno sulla terra. Il brano arriva a due anni dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2016, nel quale ha gareggiato con Ora o mai più (Le cose cambiano). Il brano è stato scritto, prodotto e arrangiato dall'artista pugliese, che in questo modo anticipa l'uscita del nuovo album di inediti del quale ancora deve essere resa ufficiale la data. L'artista ha anche voluto introdurre l'uscita del ...

Amore Zen de Le Vibrazioni feat. Jake La Furia - il nuovo singolo sarcastico sulla società (testo e Video) : Si intitola Amore Zen il nuovo singolo de Le Vibrazioni feat. Jake La Furia, disponile in radio e in digital download da oggi, venerdì 25 maggio. Il nuovo singolo inedito è un brano sarcastico sulla società attuale, la descrive come un grande zoo all'interno del quale si muovono una serie di animali, disposti a tutto pur di apparire ad ogni costo. “Siamo tutti animali che vogliono apparire a tutti i costi e che bramano un posto di ...

Video e testo di Larsen - nuovo singolo di Caparezza sul dramma dell’acufene : Larsen è il nuovo singolo di Caparezza. Pronto a lanciare il Video ufficiale del terzo singolo da Prisoner 709, l'artista si mette a nudo trattando del dramma dell'acufene che lo affligge ormai da tempo. Caparezza aveva rivelato di soffrire di questo disturbo già un anno fa, quando si apprestava a rilasciare il nuovo disco di inediti per il quale ha già ricevuto la certificazione platino. Dal disco, l'artista ha già estratto Ti fa stare bene ...