Verso Israele 5mila aquiloni incendiari

Gaza - Hamas : Verso accordo con Israele per cessate il fuoco : Gaza, Hamas: verso accordo con Israele per cessate il fuoco Gaza, Hamas: verso accordo con Israele per cessate il fuoco Continua a leggere L'articolo Gaza, Hamas: verso accordo con Israele per cessate il fuoco proviene da NewsGo.

Martedì mattina dalla Striscia di Gaza sono stati lanciati 27 razzi Verso Israele : Martedì mattina dalla Striscia di Gaza sono stati lanciati 27 razzi verso Israele, ha detto il ministero della Difesa israeliano. Gran parte dei razzi sono stati intercettati da Iron Dome, il sistema di difesa missilistico israeliano, ma alcuni hanno raggiunto The post Martedì mattina dalla Striscia di Gaza sono stati lanciati 27 razzi verso Israele appeared first on Il Post.

Contro il boicottaggio Netta di Israele vola Verso il podio a Lisbona con Toy e il suo K-Pop (video) : La sua esperienza all'Eurovision 2018 è stata segnata dalla discussione intorno al boicottaggio promosso dagli attivisti del movimento Bds (Boycott, Dinsinvestment and Sanctions), ma l'imposizione di Netta di Israele come favorita nei pronostici per la vittoria ha spinto la cantante a superare l'ostracismo di una parte del pubblico. Come riportato da Times of Israel, la cantante che rappresenta Israele all'Eurovision è stata oggetto di una ...

Israele - continua la repressione Verso i palestinesi Video : Uccisioni e repressioni compiute dalle forze di occupazione israeliane a fronte della manifestazione di massa pacifica 'La marcia del ritorno' sul confine della striscia di Gaza. Una manifestazione pacifica In questi giorni, a to di una manifestazione pacifica vicino a Khan Younis, lungo la Striscia, i soldati israeliani hanno sparato su alcuni manifestanti palestinesi causando morti e feriti. Questo quanto confermato dal Ministero della Salute ...