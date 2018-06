Verso il ritorno dell’Anticiclone delle Azzorre

Diritti tv - ora la bocciatura di MediaPro è definitiva : Lega di A Verso il ritorno a Sky : Con MediaPro adesso è davvero finita: la Serie A può tornare da Sky. Anche l’ultimo tentativo di tornare in gioco da parte degli spagnoli con delle garanzie “alternative” è stato respinto, perché ritenuto insufficiente. Il miliardo promesso da Barcellona in realtà non è mai arrivato, dopo la guerra senza quartiere scatenata dalla pay-tv di Murdoch, e così alla fine alla Lega calcio non è rimasto che confermare la risoluzione del contratto già ...

Dani Alves Verso l’addio al Psg : si profila un clamoroso ritorno! : Dani Alves si appresta a dire addio al Psg, possibile un suo ritorno da ex in una piazza che lo ha tanto amato negli anni passati Dani Alves verso l’addio al Psg. E’ questa la notizia battuta stamane dall’autorevole quotidiano spagnolo ‘AS’. Il calciatore brasiliano sembrerebbe non rientrare nei piani di Tuchel, il quale vorrebbe puntare su Meunier ed un altro innesto ben più giovane rispetto a Dani Alves. Dunque ...

MotoGP - GP Francia 2018 : la riscossa di Andrea Iannone. Due podi consecutivi - ma futuro incerto. Verso un clamoroso ritorno alla Ducati? : Il mercato della MotoGP è in pieno fermento per la stagione 2019. Tante caselle sono già state assegnate: la Yamaha ha già confermato sia Valentino Rossi che Maverick Viñales ben prima dell’inizio del Mondiale, la Honda ha fatto lo stesso con Marc Marquez, Johann Zarco ha invece comunicato poche settimane fa il suo passaggio alla KTM. Altre tessere, però, devono ancora trovare il loro posto in un mosaico sempre più complicato da ...

Mercato Juve - non solo Emre Can : bianconeri sul centrocampista italiano. L'attaccante Verso il ritorno : Ma, a sorpresa, questa mattina il ' Corriere dello Sport' riporta di un interessamento della Juve per Marco Verratti . Il centrocampista della Nazionale italiana e del PSG ha recentemente cambiato il ...

I Retroscena di Blogo : Nicola Porro Verso il ritorno in Rai - ecco l'offerta della tv pubblica : La vita é fatta di andate ma anche di ritorni e di un ritorno che pare quasi certo che andiamo a parlarvi cari lettori. Pare quasi fatta, anche se la trattativa é ancora in corso, per il ritorno di Nicola Porro in Rai.Si tratta di un ritorno nella medesima rete e nella stessa collocazione che fu per il vice direttore del Giornale. Per Porro la Rai, secondo quanto apprendiamo, ha fatto un offerta sontuosa che al di la del fattore squisitamente ...

