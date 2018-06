Venezia | il dopo Inzaghi è Stefano Vecchi

Roma - la «maledizione» di piazza Venezia colpisce anche Remo : dopo Spelacchio diventa un ramo secco anche la pianta sotto la Lupa : dopo Spelacchio l'aiuola di piazza Venezia miete un'altra vittima: si tratta di Remo. Sì, il gemello di Romolo, allattato dalla Lupa fatta con le piante di bosso si è seccato....

Filippo Inzaghi - Palermo Venezia / "Viviamo un sogno" - dopo i playoff firma col Bologna? : Filippo Inzaghi, Palermo Venezia: il tecnico si gioca la possibilità di rimanere dentro ai playoff coi lagunari. dopo la fine di questa avventura firmerà probabilmente per il Bologna.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 15:56:00 GMT)

Scontri dopo Venezia-Palermo. Sospesa la vendita per i tifosi rosanero per la gara di ritorno : La partita d'andata è finita sul campo 1-1. Per la gara di ritorno della semifinale playoff , che si giocherà domenica prossima alle 18.30 al Barbera, , invece, il Venezia potrebbe avere un problema ...

Diretta/ Venezia Palermo (risultato live 1.1) streaming video e tv : Marsura pareggia dopo La Gumina : Diretta Venezia Palermo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Nell'andata dei playoff di Serie C i lagunari affrontano i rosanero al Penzo(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 22:15:00 GMT)

Venezia : Porto Marghera - incendio in fonderia dopo fuoriuscita ghisa - nessun ferito : Venezia, 5 mag. (AdnKronos) – Alle ore 10 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via dell’Industria a Porto Marghera per un principio di incendio divampato in una fonderia dopo la fuoriuscita di zinco fuso da un forno: nessuna persona è rimasta ferita. Il metallo liquido è caduto nelle sotto vasche di contenimento, sviluppando fiamme, fumo e vapore. dopo il primo intervento della squadra di soccorso interno, i vigili del fuoco ...

Panchina Venezia - individuato il dopo-Inzaghi : Panchina Venezia – Il Venezia si prepara per i playoff del campionato di Serie B, l’obiettivo è quello di tentare la promozione nel massimo torneo italiano, il club è però già a conoscenza di dover perdere il tecnico Filippo Inzaghi al termine della stagione, l’ex Milan già promesso sposo del Bologna. Il Venezia avrebbe già individuato il dopo-Inzaghi, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ si tratta di Bruno ...

Venezia - dopo i tornelli anti turisti arriva il bando dei negozi di cibo take away : dopo i tornelli contro l’eccesso di turisti Venezia intensifica la battaglia al turismo “mordi e fuggi” con un nuovo deterrente: lo stop, per tre anni, alle aperture di negozietti take away, dai quali escono montagne di bicchieri e cestini di plastica e cartone che fanno collassare la raccolta rifiuti, quando non vengono addirittura lasciati a terra. Lo stop al ‘cibo da passeggio’ è naturalmente stato deciso sempre ...

Dopo Venezia - anche Capri e Sirmione pensano ai tornelli per i turisti : Dopo Venezia, anche Capri e Sirmione pensano ai tornelli per i turisti In vista dell’estate, si pensa a forme di controllo dei flussi Continua a leggere

Venezia - varchi turisti : ripristinati tornelli dopo blitz no global : Roma, 29 apr. , askanews, Sono stati ripristinati i tornelli dopo il blitz dei no global al ponte della Costituzione contro i varchi per regolare i flussi turistici a Venezia, disposti dal sindaco ...

Dopo Venezia anche Capri pensa a “contingentare” i turisti : si studia una soluzione : Boom di turisti a Capri per il primo maxiponte della bella stagione: la ricettivita’ e l’occupazione dei posti letto negli alberghi e nei bed and breakfast ha raggiunto il 90%. turisti in gran parte italiani ma si registra anche un 25 per cento di stranieri. I grande afflusso porta il sindaco di Capri , Gianni De Martino, a considerare di realizzare anche per l’isola azzurra forme di ‘selezione’ sul modello di ...

Tornelli a Venezia - centri sociali rimuovono quello di piazzale Roma dopo un solo giorno : “Non si mettono i cancelli alla città” : Una trentina di giovani, in gran parte attivisti dei centri sociali, ha rimosso uno dei due varchi che il Comune di Venezia aveva posto ieri, sabato 28 aprile, per regolamentare l’afflusso di turisti nel ponte ‘caldo’ del primo maggio. Si tratta del tornello ai piedi del Ponte di Calatrava, a piazzale Roma. “Non c’entrano con controllo del turismo, non si mettono cancelli ad una città” ha detto Tommaso ...