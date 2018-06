Veneto | in Consiglio pl statale per servizio civile o militare obbligatorio 3

Veneto : in Consiglio pl statale per servizio civile o militare obbligatorio (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Iniziato l’esame della Legge regionale europea illustrata dall’Assessore alla programmazione, fondi UE, turismo e commercio estero. Si tratta di un atto previsto dalla legge regionale n. 26/2011 che, nel disciplinare la partecipazione della Regione del Veneto al processo

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della settimana : Venezia, 4 giu. (AdnKronos) - L’Agenda settimanale del Consiglio regionale del Veneto prevede la convocazione, lunedì 4 giugno, alle ore 10.30, della Quarta Commissione consiliare permanente, che si riunisce fuori sede, in visita al Parco regionale della Lessinia, per esaminare, nell’ambito dell’att

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della settimana (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Mercoledì 6 giugno, alle ore 11.30, è convocata la Prima Commissione consiliare permanente per audire il ‘Comitato No alla Fusione, Si alla Collaborazione’, in ordine al Progetto di Legge della Giunta relativo alla istituzione del nuovo Comune denominato 'Colbregonza', me

Fumo : Veneto - in Consiglio premiate scuole partecipanti ‘Smoke free class competition’ : Venezia, 31 mag. (AdnKronos) – In occasione della ricorrenza della giornata internazionale senza tabacco, il presidente del Consiglio Regionale del Veneto ha premiato questa mattina a Palazzo Ferro Fini i partecipanti al progetto di prevenzione ‘Smoke free class competition”. ‘Siamo lieti di poter ospitare in questa sede una importante esperienza – ha esordito il presidente del Consiglio Regionale, Roberto ...

Fumo : Veneto - in Consiglio premiate scuole partecipanti ‘Smoke free class competition’ (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – I riconoscimenti sono andati alla 2B della secondaria di primo grado ‘Monte Pasubio” di Torrebelvicino (Vi) e alla 2D della secondaria di primo grado ‘Bellavitis 2.0″ di Bassano del Grappa (Vi) che si è aggiudicata un premio di 2000 euro da investire in materiale ed attività scolastiche.‘Lo scopo dell’iniziativa – spiega Giuseppina Napoletano della Direzione per ...

Veneto : i lavori della settimana del Consiglio regionale (2) : (AdnKronos) - Sempre nella giornata di mercoledì 30 maggio, alle ore 14.30, è convocata la Terza Commissione consiliare permanente innanzitutto per audire Confartigianato Veneto- CNA Veneto- Casartigiani Veneto- Unioncamere Veneto- CGIA Mestre- Federclaai Veneto in merito al Progetto di Legge region

Veneto : i lavori della settimana del Consiglio regionale : Venezia, 28 mag. (AdnKronos) - L’Agenda settimanale del Consiglio regionale del Veneto prevede la convocazione, martedì 29 maggio, alle ore 10.30, della Quinta Commissione consiliare permanente, con all’OdG l’esame del Progetto di Legge, di iniziativa consiliare, relativo alle disposizioni per la pr

Infortuni : Veneto - in Consiglio regionale ricevuta delegazione lavoratori metalmeccanici : Venezia, 22 mag. (AdnKronos) - Gli Assessori regionali al lavoro Elena Donazzan e alla sanità Luca Locetto hanno ricevuto oggi a Venezia, presso palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, una delegazione formata dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori ope

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della settimana dal 21 al 25 maggio (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Sempre nella giornata di mercoledì 23 maggio, alle ore 14.30, è convocata la Terza Commissione consiliare permanente per la presentazione e l’esame dei seguenti provvedimenti della Giunta regionale: apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per alcuni t

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della settimana dal 21 al 25 maggio : Venezia, 21 mag. (AdnKronos) - L’Agenda settimanale prevede, innanzitutto, la convocazione, in seduta ordinaria, del Consiglio regionale del Veneto, nella giornata di martedì 22 maggio, a partire dalle ore 10.30 (con eventuale prosecuzione mercoledì 23 maggio, sempre a partire dalle ore 10.30). Tra

Veneto : i lavori della settimana del Consiglio Regionale (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Previsto, quindi, l’esame del Progetto di Legge Regionale della Giunta relativo alla prima variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 della Regione del Veneto, e del Progetto di Legge, sempre della Giunta, relativo agli interventi regionali per la promozione

Veneto : i lavori della settimana del Consiglio Regionale : Venezia, 7 mag. (AdnKronos) - L’Agenda dei lavori consiliari prevede, innanzitutto, la convocazione, in seduta ordinaria, del Consiglio Regionale del Veneto, nella giornata di martedì 8 maggio, a partire dalle ore 10.30 (con eventuale prosecuzione dei lavori mercoledì 9 maggio, alle ore 10.30). Tra