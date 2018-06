Vela | Giochi del Mediterraneo 2018 | i convocati dell’Italia Flavia Tartaglini guida un

oasport

(Di giovedì 14 giugno 2018) Ci sarà anche latra gli sport che fanno parte del programma deidel. A Tarragona vedremo solo quattro competizioni: la classe RS:X, ovvero il windsurf, maschile e femminile, la classe Laser Standard maschile e la classe Laser Radial femminile. Il contingente italiano, dunque, prevede pochi atleti, otto in totale. Idell’Italia per laaidelMattia Camboni Giovanni Coccoluto Matteo Evangelisti Veronica Fanciulli Joyce Floridia Marco GalloSilvia Zennaro Le ambizioni sono importanti perché gli atleti sono di punta, non c’è dubbio. A partire da. L’azzurra si è preparata a dovere per l’avvenimento: dopo l’argento in Coppa del Mondo a Miami e il bronzo al Princesa Sofia, ha saltato la tappa di Hyeres e le Finali di Marsiglia, presentandosi in Spagna con ...