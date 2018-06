“Valeria Marini si sposa” Scoop! Ma conoscete ‘lui’? Non è una ‘new entry’ nella sua vita

caffeinamagazine

: Valeria Marini: il matrimonio segreto con Patrick!: - GossipNews_Tv : Valeria Marini: il matrimonio segreto con Patrick!: - zazoomnews : Valeria Marini matrimonio segreto con Patrick? L’indiscrezione sulle nozze - #Valeria #Marini #matrimonio #segreto - carmenFashionCr : Valeria Marini matrimonio segreto con Patrick? L’indiscrezione sulle nozze -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Valeriasi sposa. Boom. È il settimanale Oggi a lanciare la ‘bomba’. Stando alle indiscrezioni raccolte, si leggerubrica Pillole di Gossip della rivista, la showgirl dei baci stellari starebbe organizzando le nozze in gran segreto. Nozze che, oltretutto, potrebbero essere celebrate lontano da occhi indiscreti (ecco perché si parla di matrimonio segreto) e a brevissimo. Già questa estate, anticipa Oggi. “Si mormora che Valeriae il fidanzato stiano segretamente organizzando le nozze in quel di Milano Marittima – scrive il settimanale – Pare che il lieto evento potrebbe avere luogo già questa estate. Difficile però che in quel posto e in quel periodo possano stare lontani da occhi indiscreti come vorrebbero”. Quindi la cornice dell’evento che stando alle voci arrivate a Oggi dovrebbe svolgersi da qui a pochi mesi, sarebbe la ...