Vaccini | per rispondere a resistenza batterica agli antibiotici e prevenire i tumori

Vaccini - esperto mondiale Rappuoli : sbagliata la comunicazione : Roma, 14 giu. , askanews, I Vaccini hanno rappresentato, e ancor più rappresenteranno grazie alla velocità impressa alla ricerca e all'innovazione tecnologica, 'l'intervendo medico con l'impatto più ...

Vaccini - l’Iss : “Le coperture continueranno ad aumentare nel 2018” : “Un incoraggiante aumento di copertura vaccinale” è stato osservato a seguito del decreto legge e “l’effetto è probabilmente sottostimato in quanto la sua implementazione è iniziata solo nella seconda parte del 2017“. Le coperture, nonostante non manchi chi cerca di rendere difficile le procedure, continueranno ad aumentare per il recupero dei non vaccinati, il cammino nel 2018 potrebbe esser “più ...

Tutto sull’adolescenza : dai Vaccini fino ad acne - ansia e smartphone. Ecco i suggerimenti per affrontare le tappe della crescita : “Bambini piccoli-problemi piccoli, bambini grandi-problemi grandi”. L’adolescenza, come recita il proverbio, è uno dei momenti chiave della crescita: non solo di bambini e ragazzi, ma anche dei genitori che vivono in prima persona le diverse tappe dello sviluppo dei propri figli. E’ il tema affrontato nell’ultimo numero di ‘A Scuola di Salute’, il magazine digitale realizzato dall’Istituto Bambino Gesù per la Salute del Bambino e ...

Il ministro Grillo e i Vaccini : quello che c'è da sapere : Contraria all'obbligo, per lei andrebbe riconquistata la fiducia dei cittadini. I punti deboli di una posizione populista

Influenza - esperti : “Scelta miope risparmiare su Vaccini” : Roma, 1 giu. (AdnKronos Salute) – La stagione Influenzale 2017-2018 che ci siamo appena lasciati alle spalle è stata la peggiore in Italia degli ultimi 15 anni, con numeri da brivido: 8 milioni e 677mila casi, 744 dei quali gravi, e ben 160 morti, tra cui 2 donne incinte. Un numero, quello dei decessi, triplo rispetto alla scorsa stagione. A questo ‘annus horribilis’ sul fronte Influenza hanno contribuito diversi fattori: il ...

Influenza - esperti : scelta miope risparmiare sui Vaccini : La stagione Influenzale 2017-2018, che ci siamo appena lasciati alle spalle è stata la peggiore in Italia degli ultimi 15 anni, con numeri da brivido: 8 milioni e 677 mila casi, 744 dei quali gravi, e ben 160 morti, tra cui 2 donne incinte. Un numero, quello dei decessi, triplo rispetto alla scorsa stagione. A questo ‘annus horribilis’ sul fronte Influenza hanno contribuito diversi fattori: il mancato raggiungimento degli obiettivi ...

Vaccini - l’esperto : “Anche quelli senza obbligo sono importanti - non di serie B” : La legge sull’obbligatorietà di alcune vaccinazioni per l’iscrizione a scuola “è stata utile. Ma non risolve tutto. Quindi bisogna andare avanti, usarla come base di partenza per un rilancio di tutto il Calendario vaccinale. Ed evitare che i Vaccini non obbligatori siano considerati ‘di serie B’, sia dai cittadini che dagli operatori”. E’ l’appello di Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene e ...

Vaccini - l’esperto : “Quelli senza obbligo non sono di serie B” : Roma, 29 mag. (AdnKronos Salute) – La legge sull’obbligatorietà di alcune vaccinazioni per l’iscrizione a scuola “è stata utile. Ma non risolve tutto. Quindi bisogna andare avanti, usarla come base di partenza per un rilancio di tutto il Calendario vaccinale. Ed evitare che i Vaccini non obbligatori siano considerati ‘di serie B’, sia dai cittadini che dagli operatori”. E’ l’appello di Pier ...

Vaccini - dopo il decreto Lorenzin coperture in ripresa : anti-polio e morbillo verso la soglia di sicurezza del 95%. Gli esperti : adesso non ... : Uno dei più recenti successi nel campo delle vaccinazioni è rappresentato dalla vaccinazione contro l'HPV, il papilloma virus responsabile di circa il 5% dei tumori nel mondo. In Europa la stima ...

Vaccini bimbi - sì o no? 5 criteri per decidere : Obbligo vaccinale, argomento controverso nel nostro Paese, su cui servono indicazioni precise e scientificamente validate. Per questo, alla vigilia della presentazione del nuovo Governo e dell’arrivo del prossimo ministro della Salute, l’Associazione culturale pediatri (Acp) pubblica un articolo in cui si chiede di seguire criteri precisi per decidere l’obbligatorietà di un vaccino. Cinque criteri individuati dagli esperti e ...

Salute - coperture Vaccini in ripresa : polio e morbillo verso il 95% : In Italia, dopo il calo delle coperture vaccinali degli ultimi anni, trend invertito nel 2017 grazie al decreto Lorenzin: copertura anti-polio risalita al 94,5 per cento, quella contro il morbillo arrivata al 91,6 per cento, (+4,4 per cento). Da Milano, però, arriva l’invito a non abbassare la guardia da parte degli esperti che partecipano al Corso di Formazione Professionale Continua “I vaccini: vittime del loro stesso successo. Il ...

Lorenzin : 'Contratto di governo inquietante. Sui Vaccini un pericoloso passo indietro' : 'Se posso dare un giudizio generale sul contratto di governo, sull'accordo di programma tra Lega e 5 Stelle, trovo che il programma sia abbastanza inquietante in generale'. È laconico il commento di ...

Vaccini amici delle persone con diabete - via libera ai nuovi anti-colesterolo : Le vaccinazioni entrano a pieno titolo anche nelle raccomandazioni degli standard di cura del diabete mellito, le linee guida italiane redatte in maniera congiunta dalle due società scientifiche SID e AMD. Non solo anti-influenzale e anti-pneumococcica, ma anche i Vaccini anti- morbillo-parotite-rosolia, anti-varicella-zoster e anti-meningococco sono raccomandati nei soggetti con diabete. Tra le novità della terapia spuntano e la bocciatura ...

"Aboliamo i Vaccini obbligatori per l'iscrizione a scuola" proposta di legge della Lega : È a rischio il decreto Lorenzin con il quale si obbligano i bambini che frequentano il nido e la scuola dell’infanzia a vaccinarsi per avere accesso agli istituti scolastici. Il senatore...