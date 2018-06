Usa | richieste sussidi disoccupazione -4 000 a 218 000 unità

Usa - calano a sorpresa le richieste di sussidio alla disoccupazione : Teleborsa, - In calo le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 9 giugno. I "claims" sono calati di 4.000 unità a 218 mila dalle 222 mila unità della settimana precedente. ...

Usa - calano le richieste di mutui settimanali : Teleborsa, - Nella settimana terminata il'8 giugno, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo dell'1,5% rispetto al +4,1% riportato la settimana prima, il primo ...

Usa - lieve calo per le richieste di sussidio alla disoccupazione : Teleborsa, - In calo le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 2 giugno. I "claims" sono calati di 1.000 unità a 222 mila dalle 223 mila unità della settimana precedente . ...

Usa - tornano a crescere le richieste di mutui : Teleborsa, - Nella settimana terminata il 1 giugno, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un forte aumento del 4,1% rispetto al -2,9% riportato la settimana prima . ...

Usa - in calo le richieste di sussidi alla disoccupazione : Teleborsa, - In calo le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 26 maggio . I "claims" sono calati di 13.000 unità a 221 mila dalle 234 mila unità della settimana ...

Usa - ancora in calo le richieste di mutui settimanali : Teleborsa, - Nella settimana terminata il 25 maggio , l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo del 2,9% rispetto al -2,6% riportato la settimana prima. Si ...

Usa - richieste mutuo settimanali ai minimi da 17 anni e mezzo : Teleborsa, - Nella settimana terminata il 18 maggio, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un decremento del 2,6% rispetto al -2,7% riportato la settimana prima. Si ...

Workshop Festival del Jazz - richieste anche da Usa e Francia : Don e Michael hanno collaborato per diversi spettacoli in Giappone negli ultimi anni. Il suo primo album "Current Residence" è stato pubblicato nel 2015 e attualmente sta lavorando al suo secondo CD, ...