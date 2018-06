USA | donna incastrata con la testa nello scarico di un’auto | il VIDEO dell’incredibile

Charlie Sheen - l'accUSA di una donna : «Minacce per ottenere il mio silenzio sul caso Hiv» : Nuove accuse nei confronti di Charlie Sheen , il noto attore di Hollywood finito nella bufera dopo varie denunce da parte di donne che avevano avuto con lui rapporti non protetti senza sapere che ...

Una donna fa caUSA alla Nasa per tenersi una fiala di polvere dalla Luna : Una causa federale (forse) deciderà se i privati cittadini possono possedere materiale dalla Luna. Laura Cicco, una donna del Tennessee, sostiene di aver ricevuto in dono da Neil Armstrong in persona (quasi 50 anni fa) una fiala contenente polvere Lunare e, per paura che le venga confiscata, ha intentato una causa preventiva contro la Nasa, perché le venga riconosciuta la proprietà. L’agenzia spaziale per ora non rilascia dichiarazioni sul caso, ...

USA - prima donna nativa americana candidata al Congresso : I "nativi americani" sono i discendenti delle popolazioni che abitavano il "Nuovo mondo" prima che arrivassero gli europei. Una di loro potrebbe essere eletta al Congresso degli Stati Uniti, nelle prossime elezioni di Midterm in programma a novembre. La notizia arriva con i risultati delle primarie democratiche che si sono svolte in otto stati. In New Mexico, nel primo distretto, si è imposta Debra Haaland, ex leader locale del partito ...

“Ho già perso tutto” : la donna autrice del post criticato dalla Lucarelli chiede scUSA : Dice di aver perso il lavoro e le amicizie, sostiene che i figli non vadano più a scuola e che anche il marito ha avuto problemi lavoratici: Cristina, autrice del post che criticava le altre mamme durante una festa a scuola e...

Formula 1 - Raikkonen denuncia per estorsione una donna canadese che lo aveva accUSAto di molestie : Lo ha ricattato, minacciando di rendere pubblico un presunto episodio di molestie sessuali avvenuto a Montreal due anni fa. In cambio del suo silenzio, voleva un assegno con “una cifra a 7 zeri”. A rivelarlo è il pilota della Ferrari Kimi Raikkonen, che ha denunciato una donna canadese per estorsione. Secondo quanto rivelato dal quotidiano Lapresse, la donna sostiene che il ferrarista le ha afferrato il seno nel bar Velvet ...

F1 – Raikkonen accUSAto di molestie sessuali - il finlandese denuncia una donna per estorsione : Raikkonen denuncia una donna per estorsione: il ferrarista accusato da quest’ultima di molestie, Kimi le avrebbe toccato il seno Una somma di denaro a sette zeri: tanto sarebbe stato chiesto da una donna a Kimi Raikkonen per tacere su un fatto accaduto a Montreal nel 2016. Il ferrarista avrebbe toccato il seno, dopo il Gp del Canada di due anni fa, alla signora in questione. Per fare silenzio sull’incresciosa vicenda la protagonista ...

RagUSA - Cavalli e Carrozze al Castello di Donnafugata : Cavalli e Carrozze al Castello è il titolo della manifestazione che si terrà sabato 2 giugno al Castello di Donnafugata a Ragusa.

USA - donna afroamericana vince primarie Dem in Georgia : Stacey Abrams ha vinto le primarie democratiche per la candidatura a governatore in Georgia. È la prima donna a vincere la nomination nello Stato per uno dei principali partiti e se...

Mutandine USAte - foto porno. E quella donna…”. Carcere choc : lo scandalo a luci rosse : Un amore scoppiato all’improvviso tra le sbarre di un Carcere, dove notoriamente i detenuti sono divisi per sesso in diverse strutture. E che ha fatto il giro del mondo una volta venuta alla luce, a causa degli incredibili dettagli (molto pruriginosi) emersi in merito alla vicenda. La passione è in realtà esplosa non tra due persone recluse, ma tra una donna che lavorava nella struttura come ufficiale di polizia e un uomo finito in ...

Francavilla - lancia figlia della compagna dal viadotto : morta sul colpo. Lui urla «scUSA» e si suicida. La donna precipita dal terzo piano : «Scusa, scusa...». Le urla di Fausto Filippone, 49 anni, dirigente della Brioni, che oggi ha ucciso la figlia della compagna lanciandola da un viadotto sull'autostrada A14...

