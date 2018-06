Usa | abusi sul “re” della Marvel Stan Lee | nel mirino l’ex assistente

Usa - le vittime abusi sessuali riceveranno 210 milioni di dollari : Un accordo da 210 milioni di dollari . È questa la somma che l' arcidiocesi di Saint Paul e Minneapolis dovrà pagare per risarcire le oltre 450 vittime di abusi sessuali. Un vero e proprio incubo, ...

Abusi sessuali in chiesa - diocesi Usa pagherà 210 milioni di dollari alle vittime : Abusi sessuali in chiesa, diocesi Usa pagherà 210 milioni di dollari alle vittime L’esborso fa parte dell’accordo con le 450 vittime di Abusi del clero locale arrivato dopo tre anni di dispute legali in tribunale. Circa 170 milioni di dollari arriveranno dalle compagnie di assicurazione, il resto verrà dalle parrocchie, da un fondo pensione e […] L'articolo Abusi sessuali in chiesa, diocesi Usa pagherà 210 milioni di dollari ...

Lecce - prete accUsato di abusi su 12enne/ Ultime notizie - sentita presunta vittima : madre e nonna indagate : Lecce, prete accusato di abusi su 12enne: si è svolto oggi il secondo incidente probatorio nel quale è stata ascoltata la presunta vittima: confermate posizioni degli indagati.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 18:38:00 GMT)

SiracUsa - denuncia il figlio per presunti abusi sulla sorella di 12 anni : Una denuncia di una madre per una presunta molestia del figliastro ai danni della sorella di 12 anni e' stata presentata al comando provinciale dei carabinieri di Siracusa. Secondo la ricostruzione ...

Reggio Emilia - prof accUsato di abusi su allieve : “Legava polsi e caviglie a 14enni” : Si aggrava la posizione di un insegnante di 65 anni già arrestato lo scorso marzo per violenza sessuale. Per l’uomo è arrivata una nuova misura di custodia cautelare. Tra le accuse sollevate dal sostituto procuratore abusi al limite del sadomasochismo, con polsi e caviglie legati ad allieve anche minori di quattordici anni.Continua a leggere

RagUsa - sequestrata officina meccanica abusiva : Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ragusa hanno scoperto e sequestrato un'officina abusiva. Trovati diversi motocicli smontati.

RagUsa : abusi su figlia compagna minorenne - allontanato patrigno : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - Le violenze e gli abusi sarebbero iniziati quando la piccola aveva appena 6 anni. Con l'accusa di violenza sessuale aggravata e reiterata nel tempo la Squadra mobile di Ragusa ha eseguito la misura cautelare dell'allontanamento da casa e del divieto di avvicinamento all

RagUsa : abusi su figlia compagna minorenne - allontanato patrigno (2) : (AdnKronos) - "La Polizia di Stato di Ragusa, grazie al consolidato rapporto di collaborazione reciproca con le scuole, ha potuto eliminare il pericolo di reiterazione del reato ai danni di una bambina - dice il capo della Mobile Antonino Ciavola -. Per la Squadra Mobile questa tipologia di reati ri

Cagliari - bidella accUsata di abusi sessuali si suicida. In un biglietto : “Sono innocente” : La donna aveva 64 anni, era in pensione da due dopo 40 anni di lavoro in una scuola materna nel Cagliaritano. Contro di lei c’era la denuncia dei genitori di una bimba di 4 anni.Continua a leggere

Procuratore che fece caUsa a Weinstein è accUsato di abusi : Da accusatore ad accusato e per lo stesso reato: è la storia di Eric Schneiderman, Procuratore generale di New York, che ha aderito al movimento #MeToo e ha fatto causa alla società del produttore Harvey Weinstein per non aver tutelato le proprie dipendenti da molestie e intimidazioni. Ebbene ora proprio Schneiderman è accusato dello stesso reato, ossia abusi sessuali ai danni di quattro donne. Due di loro, Michelle Manning Barish e Tanya ...

l procuratore di New York si dimette : è accUsato di abusi sessuali. Aveva avviato azione legale contro Weinstein : New York - Colpo di scena a New York dove il procuratore generale Eric Schneiderman , che nelle settimane scorse ha avviato un'azione legale contro Harvey Weinstein , si è dimesso dopo che quattro ...

Weinstein - l’accUsatore Schneiderman si dimette da procuratore di New York : 4 donne hanno denunciato suoi abusi : Il procuratore generale di New York Eric Schneiderman, che nelle settimane scorse ha avviato un’azione legale contro Harvey Weinstein, si è dimesso dopo che quattro donne sulle colonne del magazine New Yorker lo hanno accusato di abusi sessuali e violenze fisiche. Schneiderman – democratico e alleato del governatore Andrew Cuomo – è divenuto negli ultimi mesi anche uno dei principali antagonisti di Donald Trump. Ha ammesso i fatti, ...