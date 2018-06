Un’estate ci salverà è il nuovo singolo di Max Pezzali per mettere alla prova l’amore

optimaitalia

: Un'estate ci salverà è il nuovo singolo di @MaxPezzali per mettere alla prova l'amore: audio e testo… - OptiMagazine : Un'estate ci salverà è il nuovo singolo di @MaxPezzali per mettere alla prova l'amore: audio e testo… - SongsMaxPezzali : UN'ESTATE CI SALVERA'-MAX PEZZALI DAL 15 GIUGNO NELLE RADIO - FrasiMaxPezzali : “Un’estate ci salverà” scritta da Max Pezzali e Maurizio Carucci (Ex-Otago) parla dell’attesa dell’estate come mome… -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Ildi Maxè Un'estate ci. Dopo i misteri iniziali, finalmente si sciolgono le riserve su quello che sarà il suo ritorno in radio con il titolo del brano che ha scelto per affrontare la bella stagione. Con il brano che arriva in radio il 15 giugno, Maxvuole offrirci una soluzione al grigiore dei mesi invernali ma anche una maniera per affrontare i fugaci amori estivi e metterli, per vedere se siano destinati o meno a continuare nel tempo. Un'estate ciporta la firma di Maxe Maurizio Carucci ed è contenuto nella raccolta rilasciata nel mese di novembre dal titolo Le canzoniradio, dal quale ha anche rilasciato unomonimo che ha portato in radio durante l'estate 2017. L'artista è ora impegnato con il tour congiunto con Nek e Francesco Renga, che riprende ufficialmente il 30 giugno dal Collisioni ...