Un' emoji può salvarti la vita? La battaglia per quella sul terremoto

(Di giovedì 14 giugno 2018) Un gruppo internazionale di scienziati lancia la campagna #quake: un concorso per individuare l’immagine più adeguata per segnalare un sisma in corso e proporla al consorzio Unicode. Ma la faccenda potrebbe allargarsi ad altre calamità e pericoli