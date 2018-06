Una donna fa causa alla Nasa per tenersi una fiala di polvere dalla Luna

Roma - incendio in centro vicino alla casa di Fico : Una donna ustionata - tre intossicati. Le prime immagini : Stamattina un incendio è scoppiato in una palazzina in centro a Roma, vicino a piazza Navona. Una donna è stata portata in ospedale in codice rosso, tre persone sono rimaste intossicate mentre altre nove sono state evacuate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. In strada anche il presidente della Camera, Roberto Fico, che abita vicino all’abitazione che ha preso fuoco. Tra le cause dell’incidente al vaglio ...

Alessandra Appiano - la lettera del marito : «Era Una donna buona». La malattia e la tragica fuga : Alessandra Appiano è morta lo scorso 3 giugno a 59 anni. Si è probabilmente tolta la vita, per colpa di un male oscuro che le ha rovinato l?ultima parte della vita, e che ha...

Roma - incendio in un palazzo : grave Una donna : 10.30 - I vigili del fuoco avrebbero già messo in salvo le tre persone rimaste intrappolate nell'edificio per poco più di un'ora. Le operazioni di spegnimento dell'incendio sono ancora in corso.10.05 - Tre persone, secondo quanto riferiscono i testimoni oculari, sarebbero ancora intrappolate nell'edificio a causa del fumo che si è diffuso molto velocemente. La donna rimasta ferita, invece, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale ...

Droga - beccata a cedere eroina : arrestata Una donna a Marsala : I carabinieri della Compagnia di Marsala hanno arrestato Francesca Montagna, di 44 anni, residente nel quartiere popolare di Sappusi, per il rinvenimento nella sua abitazione di circa 65 grammi di ...

Alessandra Appiano - la lettera del marito sugli ultimi istanti : “Mia moglie era Una donna buona” : Come è morta Alessandra Appiano? La lettera del marito, Nanni Delbecchi, è struggente ma precisa nella ricostruzione. Da oltre 50 giorni alla Appiano era stata diagnosticata una malattia, poi la mattina del 3 giugno è scappata dal luogo del ricovero per lanciarsi da uno dei tanti "anonimi grattacieli milanesi". "Mia moglie era una donna buona" conclude nella lettera pubblicata sul Fatto Quotidiano.Continua a leggere

Alessandro Appiano - la lettera del marito : «Era Una donna buona» : «Computer delle mie ridicole brame, dammi una mano… Prova tu a dire cosa accade quando si perde la compagna con cui si sono condivisi 25 anni “vivendo come due ragazzi”, quando si è costruito un sodalizio di anime disperatamente allegro, in fuga dalle convenzioni, con il culto del “miracolo dell’amicizia”, fatto di progetti, avventure, liti, giochi, canzoncine inventate mentre andavamo al mare, lessico famigliare senza famiglia. Dimmi tu ...

Alessandra Appiano - lettera del marito Nanni Dalbecchi/ “Una donna buona - dopo la malattia è cambiato tutto” : Alessandra Appiano, lettera del marito Nanni Dalbecchi: “Era una donna buona, dopo la malattia è cambiato tutto”. Il compagno ricorda così la 59enne scrittrice scomparsa a inizio mese(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 10:15:00 GMT)

«Chi era Alessandra Appiano - mia moglie : Una donna buona» : ... sede di un hotel; dalla terrazza dell'ottavo piano ha guardato per l'ultima volta quella città che amava tanto, dove era arrivata dalla provincia nella speranza di un posto nel mondo che si era ...

Scoperta shock nel Biellese : agricoltore trova i cadaveri di un uomo e Una donna in auto : Per gli inquirenti non ci sono dubbi che si sia trattato di un doppio suicidio. Le vittime sono un uomo di 41 anni e una donna di 34 anni non legati sentimentalmente ma in cura per problemi psicologici nello stesso centro medico. A ritrovare i cadaveri un agricoltore che si stava recando al lavoro.Continua a leggere

Presa ostaggi Parigi : uscita da edificio Una donna incinta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Domenico Diele - condannato a 7 anni e 8 mesi : investì e uccise Una donna in scooter : Domenico Diele, condannato a 7 anni e 8 mesi: investì e uccise una donna in scooter. Sicuramente tutti ricorderete la vicende del giovane attore senese che l’anno scorso alla guida della sua macchina, nella notte tra il 24 e il 25 giugno, investi e uccise una donna in scooter. Domenico Diele: l’attore condannato a 7 anni e 8 mesi per omicidio stradale A distanza di un anno dal triste evento arriva la sentenza del giudice: la condanna a sette ...

Terrore a Parigi : ostaggi in un palazzo - uomo con Una bomba. Donna incinta riesce a fuggire Mappa : Una presa d'ostaggi è in corso nel decimo arrondissement di Parigi, nel centro della capitale francese. La zona è presidiata dagli agenti ed un'importante operazione di polizia...

Terrore a Parigi : ostaggi in un palazzo - uomo con una bomba. Sequestrata Una donna incinta Mappa : Una presa d'ostaggi è in corso nel decimo arrondissement di Parigi, nel centro della capitale francese: è quanto rivelano i media transalpini. La zona è presidiata dagli...

Latina - mafia e corruzione : 25 arresti nel clan Di Silvio/ Ultime notizie - video : al vertice Una donna : Latina, blitz anti mafia contro il clan Di Silvio: Ultime notizie, 25 arresti alla famiglia criminale cugini dei Casamonica a Roma. I reati e la "novità" delle accuse mafiose(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 16:02:00 GMT)