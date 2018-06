Un successo di pubblico | di critica | di stile | di eleganza | di internazionalità alla X

Street Food Fest : grande successo di pubblico per la prima edizione catanese : Una vera e propria celebrazione del cibo di strada e della cultura gastronomica, successo per la 4 giorni catanese dedicata alle migliori

Roland Garros – Seppi travolto da Gasquet : successo facile per il francese davanti al suo pubblico : Andreas Seppi sconfitto in 3 set da Richard Gasquet: il tennista francese elimina l’azzurro in 3 semplici set Esordio amaro per Adreas Seppi nel primo turno del Roland Garros. Il tennista azzurro, attualmente numero 50 del ranking mondiale maschile, si è trovato a dover affrontare un ostacolo alquanto complicato al primo turno: il francese Richard Gasquet. Il numero 32 del mondo ha avuto vita facile: sospinto dal tifo del pubblico di casa, ...

“Alla fine è successo davvero…”. GF : Simone Coccia - nessuno se lo aspettava. Ciò che si dice di lui divide il pubblico a metà : È una strana edizione del Grande Fratello, questa. Gli sponsor che se ne vanno, livelli di trash inimmaginabili, atti di violenza e bullismo all’interno della casa, insulti, nudi, personaggi dal livello culturale pari a zero, i due Ken umani. Insomma, alla fiera del trash, per tre soldi, nessuno comprò niente. E ci mancherebbe altro, commenta qualcuno. Nel frattempo tuttavia, le cose vanno avanti, il gioco continua e come diceva il grande ...

ROBERTO BOLLE/ Il successo in tv : "Non ci credevo; dal pubblico un riscontro pazzesco" (Che tempo che fa) : ROBERTO BOLLE, ospite a Che tempo che fa, è il protagonista delle quattro giornate che omaggiano la memoria di Rudolf Nureyev, ballerino russo che nel 1990 ha intuito il suo potenziale.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 21:45:00 GMT)

Barbara D'Urso - cos'è successo al figlio? / Paura a Domenica Live ma è uno scherzo : pubblico in trepida attesa : Barbara D'Urso, cos'è successo a suo figlio? Preoccupazione in diretta a Domenica Live: la conduttrice si blocca e dichiara di aver saputo una notizia shock(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 21:13:00 GMT)

Il sogno di Ermal Meta a Verissimo dopo il successo di pubblico a Eurovision 2018 (video) : Ermal Meta a Verissimo racconta sogni ed esordi di una carriera che non intende arrestarsi. Reduce da Eurovision Song Contest, al quale ha partecipato con Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente. Il televoto ha determinato una rimonta senza precedenti che li ha portati fino al 5° posto (qui il video della sua partecipazione al programma). Giunto nel salotto di Silvia Toffanin, Ermal Meta ha raccontato dei suoi esordi ma anche del grande ...

Torino Jazz Festival - grande successo di pubblico. Oltre 22mila spettatori : Dimora fissa dei principali spettacoli, dal 26 aprile, sono stati il palco delle OGR, il Piccolo Regio e il Conservatorio Giuseppe Verdi. L'atmosfera positiva del Festival ha esaltato i maestri del ...

“Non è stato ripreso”. GF - urla choc durante la diretta. Sembrava che tutto fosse andato liscio e invece è arrivata la soffiata del pubblico : quel che è successo durante la terza puntata (e non è stato inquadrato) è gravissimo. Le accuse sono pesanti e già si sente odore di pandemonio… : Grande Fratello 15, le polemiche non finiscono mai. E pensare che il reality è appena iniziato… Non osiamo immaginare cosa succederà nelle prossime settimane. durante la scorsa puntata Baye Dame Dia, il concorrente italo-senegalese, è stato squalificato per aver tenuto un comportamento deplorevole nei confronti di Aida Nizar. Baye è stato accusato di aver bullizzato la spagnola e il pubblico, a gran voce, ha chiesto che, nei suoi ...

“Sparisci!”. UeD : Maria De Filippi furiosa. Quello che è successo in studio ha lasciato tutti di sasso : “Mai vista una cosa simile”. Al colmo della rabbia Queen Mary esplode : ovazione del pubblico : Il trono classico dovrebbe essere arrivato alle sue ultime battute, ma invece le cose negli ultimi tempi sembrano complicarsi non poco. I protagonisti di Uomini e Donne si stanno distinguendo per comportamenti non propriamente consoni: infatti è infuriata una nuova polemica. In questa occasione a finire nell’occhio del ciclone, e si tratta di un vero e proprio scandalo, sono Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni, rispettivamente ...

GF - concorrente si accascia per un malore. Diretta interrotta. Momenti di panico assoluto nella casa : un inquilino sviene sul pavimento e la produzione spegne immediatamente la telecamera per non impressionare il pubblico. Sale la paura. Cosa è successo : Momenti di terrore nella casa del Grande Fratello. Lo spavento è stato così grande che la produzione ha deciso di interrompere la Diretta. Ma Cosa è successo? Uno dei concorrenti si è sentito male e, all’improvviso, si è accasciato sul pavimento. I suoi coinquilini che erano presenti, si sono spaventati a morte perché non sapevano Cosa fare e Cosa stesse accadendo al ragazzo. È successo tutto in Diretta televisiva su Mediaset Extra. La scena si ...

“Ma è una pistola!”. Baye - è caos al Grande Fratello. Il ragazzo - tra i più amati dal pubblico - stavolta ha davvero esagerato. Nemmeno la rete lo perdona : è successo tutto in diretta - produzione del programma nella bufera : Al Grande Fratello non è di certo passato inosservato l’ultimo gesto di Baye Dame. Lui è sicuramente il concorrente che, nel bene e nel male, ha attirato l’attenzione del popolo del web: non tanto per la sua storia quanto per il suo carisma e le ‘mosse’ da star che l’hanno reso una vera celeb tra i fan del GF 15. Tuttavia il concorrente originario del Senegal non ha mancato di sconvolgere i suoi coinquilini prima durante la lite con ...

MotorLegendFestival - Invasione di pubblico! La prima edizione è giù un successo : MotorLegendFestival: lo spettacolo della passione è già un successo Invasione di pubblico al MotorLegendFestival: dalla mattinata fino al tardo pomeriggio l'autodromo di Imola ha respirato l'...

MIART 2018 : successo di pubblico e di vendite : Gli espositori hanno inoltre apprezzato la presenza significativa di curatori, direttori e gruppi di mecenati provenienti da diversi musei del mondo come il Guggenheim Museum e Foundation, Palais de ...

VIDEO Un viaggio nel cinema con Giuseppe Piccioni - successo di pubblico al 'Giovarti' : ... che ha assiepato la sala tanto da costringere molti presenti a restare in piedi prima della visione del suo pluripremiato film ' Fuori dal mondo ' , 1999, . Introdotto da Alceo Lucidi, Piccioni è ...