Un secolo di capelli corti

vanityfair

: Ragazzi in settimana farò la cazzata del secolo. Se mi carbonizzerò i capelli sarete tutti autorizzati a tagliarmi la testa. Grazie a tutti - mammvt : Ragazzi in settimana farò la cazzata del secolo. Se mi carbonizzerò i capelli sarete tutti autorizzati a tagliarmi la testa. Grazie a tutti - Bluerosye : @francesco_terry Infatti. Se una persona si sente a suo agio con un abito particolare può sentirsi bene anche con u… - pondgitsune : voglio fare la cazzata del secolo quindi oggi vado a tagliarmi i capelli e mi faccio la frangetta -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Oggi, andare dal parrucchiere e chiedere un bob, il famoso caschetto, o un wob, la sua versione ondulata, o ancora pixie cut, undercut e carré ci appare come una cosa normale. In fondo, sono le tendenze attuali che parlano questo linguaggio e che ispirano le nostre scelte. LEGGI ANCHETagli: il ritorno dell'undercut Ma se diamo uno sguardo al passato, ci accorgiamo che per arrivare fino ad oggi, ne sono passati di stili sulle nostre teste. Ogni decennio del 900, infatti, è contrassegnato da styling differenti, spesso riflesso del sentimento di un’epoca o di un preciso momento storico. Ne sono un esempio gli anni Venti, l’epoca della rinascita dalle macerie lasciate dal primo conflitto mondiale. Le donne dicono addio ad un passato di dolore, sofferenza, guerra, tagliando le loro chiome fluenti e vaporose per lasciar posto a irriverenti caschetti lisci o con piccoli boccoli. Sono ...