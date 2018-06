Un bagno profumato vi salverà

vanityfair

: @DiegoFusaro Ma poi fusaro chi? un filosofo? NonTiConosciamoNeanche qui a Torino!!Fossi davvero un uomo di sperimen… - lorenati1 : @DiegoFusaro Ma poi fusaro chi? un filosofo? NonTiConosciamoNeanche qui a Torino!!Fossi davvero un uomo di sperimen… - merlinoontheweb : @olli_gu Svelti svelti che la padrona torna: preparate il bagno profumato, i petali freschi mi raccomando, e voi pr… -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Un cielo terso, una spiaggia dorata, il vento tra i capelli. A farvi compagnia solo lo sciabordio delle onde e un’amaca che vi culla dolcemente. Se questo quadro idilliaco vi sta tornando alla mente tutte le volte che fate pausa caffè, allora è arrivato il momento di abbinarci una destinazione. Come sceglierla? Rilassatevi e sperimentate un rituale beauty travel inspired. Tra saponi dai profumi «geolocalizzati» su isole sperdute, oli speziati eschiuma ai frutti esotici non vi sarà difficile partire per un viaggio sensoriale e pregustare così il profumo della vostra vacanza in anteprima. LEGGI ANCHEI segreti per avere un copro super idratato PROFUMI IN VIAGGIO Isola grande o isola piccola? Nel dubbio stappate il docciaschiuma agrumato Morning in Capri, limited edition della linea The Italian Collection di Skin&Co. La sua morbida schiuma, aromatizzata alla salvia e ...