Un anno fa l’incendio della Grenfell Tower | il Regno Unito ricorda in silenzio GALLERY

La casa è in fiamme - Pitbull eroe salva neonata dall’incendio trascinandola col pannolino : Il cane, un esemplare di Pitbull femmina di otto mesi, è stato l'unico ad accorgersi delle fiamme in casa e, dopo aver abbaiato insistentemente per attirare l'attenzione dei suoi padroni, si è fiondato in camera della piccola per trascinarla via.Continua a leggere