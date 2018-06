UMIDIGI A1 Pro recensione | basso il costo ma forti i dubbi

chimerarevo

(Di giovedì 14 giugno 2018)lancia un device con il chiaro intento di sbaragliare il mercato degli smartphone sotto la soglia dei 100€. Compito in ogni caso arduo dato che non si può prescindere dall’offrire un’esperienza utente seppur essenziale ma quantomeno discreta ed è qui che l’A1 Pro sembra soffrire l’economia hardware e software del prodotto. Confezione Il packaging ed il suo contenuto sono soddisfacenti:A1 Pro alimentatore 5V/2A nero ed un cavo robusto USB/USB-C di colore rosso acceso cover trasparente in silicone graffetta estrazione carrellino SIM documentazione Design Siamo rimasti colpiti dall’aspetto dello smartphone: ben assemblato, compatto ed elegante. Il corpo è curvo 4D con angoli smussati mentre il frontale ha un rapporto schermo-corpo dell’85% a favore del display. La cornice della scocca è in alluminio e cede il passo ad una ...