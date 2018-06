Ufficiali i pacchetti diritti TV Serie A 2018-21 | distribuzione partite a Sky e Perform

optimaitalia

(Di giovedì 14 giugno 2018) LadeiTV-21 è ufficialmente avvenuta: tutti gli appassionati di quello che è definito tra gli sport più appassionanti al mondo potranno, da questo momento, iniziare a vederci più chiaro circa gli abbonamenti da mantenere o da stipulare per seguire da vicino la propria squadre del cuore. Partiamo col dire che l'hanno spuntata Sky e, che hanno finito con l'accaparrarsi itelevisivi di trasmissione per il periodo che va dalal 2021.Per la precisione, la pay per view di Murdoch ha messo le mani suiTV/2021 per un totale di 266 match annui, presentando un'offerta economica di 780 milioni di euro in media annui per il triennio in questione, a fronte dei 193 milioni annui esborsati da, che si è aggiudicato l'ultimo pacchetto, comprensivo di 114.Prima che il discorso possa estendersi ...