Uccisa da compagno | accusa femminicidio

Milano - 49enne accoltellata e Uccisa all’alba dopo una serata in discoteca. Arrestato il compagno : ha confessato : Avevano trascorso la serata insieme al disco-pub B52 di via Pezzotti, a Milano, un locale molto frequentato dai sudamericani. Poi hanno iniziato a litigare in strada finché Mora Alvarez Alexandra del Rocio, una 49enne ecuadoriana, è stata colpita al petto da una coltellata ed è morta poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Per l’omicidio è stato fermato il compagno, Antonio Nunez Martinez, che nell’interrogatorio con il pm ha confessato, ...

Tatiana - Uccisa con la figlioletta dal compagno. Voleva rifarsi una vita con la cognata-amante : Tatiana Ceoban, 36 anni è scomparsa il pomeriggio del 30 maggio 2009 da Gradoli (Viterbo) insieme alla figlia 14 enne Elena. Un diario segreto tenuto dalla giovane mamma, svela il complotto ordito ai suoi danni dal compagno Paolo Esposito e da sua sorella minore. Da tempo i due, divenuti amanti, progettavano di andare a vivere insieme.Continua a leggere

Silvia Caramazza/ La commercialista Uccisa dal compagno e nascosta in un congelatore (Il terzo indizio) : Il terzo indizio condotto da Barbara De Rossi ricostruisce la vicenda di Silvia Caramazza, la commercialista bolognese uccisa nel 2013. Il fidanzato condannato a 30 anni.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 13:20:00 GMT)

Laura - Uccisa a 20 anni dal compagno : ora lui deve risarcire i figli per un milione di euro : Per la prima volta in Italia è stata applicata la legge sul femminicidio per i figli delle vittime. Il caso è quello di Laura Petrolito, uccisa a 20 anni a coltellate dal compagno, Paolo Cugno, a ...

Carsoli - donna di 46 anni Uccisa dopo una lite. Fermato il compagno per omicidio : Una donna romena di 46 anni, Violeta Blindescu, è stata trovata morta nella sua casa nel centro storico di Carsoli, in provincia dell’Aquila. Secondo i primi accertamenti, sul corpo sono presenti evidenti segni di violenza. Fermato il compagno, Dan George Gabinat, con l’accusa di omicidio volontario. L’allarme è stato dato la mattina del 26 aprile proprio dall’uomo, un rumeno di 46 anni poco conosciuto nella zona. Ma il ...

Lidia Macchi - ergastolo per l'ex compagno di liceo. La studentessa fu Uccisa 31 anni fa : A 31 anni dall' omicidio di Lidia Macchi arriva la condanna all' ergastolo per Stefano Binda , unico imputato per la morte della studentessa trovata uccisa con 29 coltellate nel gennaio del 1987 in un ...

Sarzana - Roberta Felici Uccisa a coltellate in casa/ Ultime notizie - il compagno ha confessato il delitto : Sarzana, Roberta Felici uccisa a coltellate: la donna è stata ammazzata in casa, rintracciato e fermato il compagno Cristi Ionut Raulet che ha confessato, le Ultime notizie(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 17:30:00 GMT)

