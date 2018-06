Twitter darà più spazio alle notizie | anche sui Mondiali 2018

meteoweb.eu

: La legge 'anti #fakenews' voluta da #Macron darà al governo francese poteri di censura enormi. Ne parliamo domani a… - Marcozanni86 : La legge 'anti #fakenews' voluta da #Macron darà al governo francese poteri di censura enormi. Ne parliamo domani a… - ShivaBakta : se l'ernia mi darà tregua la prossima settimana vengo al sud con il pianoforte e il tastierino ad accompagnare Matt… - evolvere_1 : RT @TerryEmpyre: Certo , già fatto! Pomicino cosa dirà ..Cazzola di darà fuoco ?? questo è solo l’inizio. -

(Di giovedì 14 giugno 2018)più importanzaper aiutare gli utenti a scoprire storie o a ricevere informazioni rilevanti. Ecco quali sono nel dettaglio i cambiamenti annunciati dal popolare social: inizieranno a comparire in cima alla timeline ledell’ultim’ora e le notifiche di tweet “personalizzati”, e in cima ai risultati delle ricerche si vedranno “correlate”. Verrà ampliata la sezione Moments, che sarà divisa in tweet che si sono persi, nuovi tweet e commenti. Saràlanciata una sezione dedicata aidi calcio, con risultati, riassunti e ultimesi propone quindi nella veste di piattaforma diglobali. Rispetto alla sezione World Cup, il social assicura che gli utenti potranno rimanere aggiornati su ogni goal, e avranno a disposizione pagine individuali per ogni partita. L'articolopiù ...