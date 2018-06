Tutto pronto per la Fiera Agricola del Santerno 2018

Tutto pronto per la "Battaglia per Barga" : Non mancheranno spettacoli di musica medievale, giochi storici, accampamenti di militari, botteghe artigiane, menù tipicamente medievali proposti dai ristoranti e locali del centro oltre a speciali ...

Volleyball Nations League Maschile – Tutto pronto per il 4° round : le sensazioni di Parodi : Volleyball Nations League Maschile: domani al via il quarto round, Parodi presenta il week end di gare Giorno di vigilia per il gruppo azzurro che da domani, nella capitale della Corea del Sud, sarà impegnata nel suo quarto round di Volleyball Nations League contro Cina, padroni di casa e Australia. Un week end che rappresenta uno spartiacque per il cammino degli azzurri verso la Final Six; il gruppo di Blengini dovrà, infatti, necessariamente ...

Università Mediterranea - Tutto pronto per il convegno "La produzione del progetto' : Il convegno si propone, quindi, come occasione per un confronto ampio e aperto fra quanti nelle istituzioni , nella ricerca, nel mondo accademico, professionale e produttivo sono interessati a ...

Mondiali Russia 2018 - Tutto pronto per il match inaugurale : ecco tutte le quote William Hill : Domani cominciano i Mondiali di Russia 2018, William Hill ha reso note le quote per le prime due partite in programma La lunga attesa volge al termine: al via domani in Russia i Mondiali di calcio, che saranno scanditi dalle quote Maggiorate anche sugli avvenimenti live di William Hill. Inoltre, il bookmaker dedica a tutti gli appassionati una speciale Promo Tifoso e, con il codice ITA100, offre 100 euro di bonus ai nuovi utenti. A dare il ...

Golf – Senior Italian Open presented by Villaverde Hotel & Resort : Tutto pronto ad Udine per la 3ª edizione dell’evento : Senior Italian Open presented by Villaverde Hotel & Resort ai nastri di partenza: al Golf Club Udine domani 14 giugno prologo con la Pro Am Banca Generali Private È’ ai nastri di partenza il Senior Italian Open presented by Villaverde Hotel & Resort, che si svolgerà per il terzo anno consecutivo al Golf Club Udine da venerdì 15 giugno a domenica 17. L’evento, in calendario nello Staysure Tour europeo e nell’Italian Pro Tour Banca ...

Tutto pronto per la Festa della musica : al via il 21 giugno : Teleborsa, - E' Tutto pronto per La Festa della musica del 21 giugno : come ogni anno l'iniziativa, coordinata per l'Italia dall'Associazione italiana per la promozione della Festa della musica , ...

AMICI 2018/ Tutto pronto per la prossima edizione : al via i casting - ecco come partecipare : AMICI 2018, la rivincita di Irama e Maria De Filippi: il giovane cantautore e la conduttrice sono i due vincitori del talent show di canale 5. ecco perché.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 11:04:00 GMT)

VASCO ROSSI - CONCERTO ROMA STADIO OLIMPICO/ Scaletta : Tutto pronto per stasera - l’incoraggiamento dei fan : VASCO ROSSI, CONCERTO allo STADIO OLIMPICO di ROMA oggi, lunedì 11 giugno: bagno di folla per il rocker di Zocca. Orari, biglietti, Scaletta e tutto quello che c'è da sapere.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 19:39:00 GMT)

Pallavolo – Nations League femminile : Tutto pronto a Eboli - le azzurre debuttano contro la Thailandia : La Nazionale femminile di Pallavolo debutterà domani a Eboli contro la Thailandia, nella prima partita della Volleyball Nations League tutto è pronto a Eboli per l’ultimo round della Volleyball Nations League femminile, dal 12 al 14 giugno al PalaSele scenderanno in campo la nazionale italiana, il Brasile, la Thailandia e il Belgio. Di fronte al pubblico campano Chirichella e compagne si giocheranno le proprie chances di qualificarsi alla Final ...

Due possibili date per la presentazione del Samsung Galaxy Note 9 : Tutto pronto ad agosto : Ci sono ancora diversi nodi da sciogliere per quanto riguarda il Samsung Galaxy Note 9 e le principali caratteristiche che renderanno la sua scheda tecnica diversa da quelle degli altri top di gamma. In attesa che tra fine giugno e luglio arrivino ulteriori rumors come quelli che abbiamo preso in esame in queste ore sulle nostre pagine, oggi tocca concentrarsi sulla probabile data in cui si avrà la sua presentazione ufficiale. A quanto pare, ...

Tutto pronto per il Premio Cinema di Quiliano : due giorni con al centro il cinema e la comunità : 'Il sentiment che vogliamo tenere tenere del Premio è la cordialità e l'artigianità, si tratta di incontri per chiacchierare di cinema in un clima più che amichevole, ogni anno è una prima edizione, ...

Tutto pronto per Temptation Island 2018 : al via le riprese e riconfermato Filippo Bisciglia alla conduzione : Uomini e donne è finito in panchina ma adesso è Tutto pronto per Temptation Island 2018. I redattori e gli autori che lavorano al fiando di Maria De Filippi sono pronti a dare vita alla nuova edizione del reality show sui sentimenti e proprio Raffaella Mennoia ha aggiornato la partenza per la Sardegna prevista per oggi. Quest'anno la nuova edizione ha preso il via più "tardi" e andrà in onda, di conseguenza, per via dei Mondiali di calcio ...

Buffon-Psg - Tutto pronto per l’annuncio : cifre da capogiro ed assalto alla Champions League! : Gigi Buffon si appresta a firmare un biennale con il Psg, accordo da urlo per il portiere che lascia la Juventus dopo numerosi successi Per l’annuncio di Gigi Buffon al Psg, mancano ormai solo pochi dettagli. Il portiere ex Juventus si appresta ad approdare alla corte di Tuchel, un affare davvero importante per i parigini che si accaparrano un uomo spogliatoio, un grande estremo difensore ed anche uno “sponsor” di primissimo ...