Tumori | svolta contro la leucemia linfatica cronica | guarigione più vicina

meteoweb.eu

: L’Istituto Nazionale Tumori IRCCS di Napoli fa parlare di sè tutta la comunità scientifica. L'inedito esperimento… - DonnaFanpage : L’Istituto Nazionale Tumori IRCCS di Napoli fa parlare di sè tutta la comunità scientifica. L'inedito esperimento… - VAlivernini : RT @alfanor48: Svolta sui Tumori, il Nobel per la medicina: ''So di cosa si nutrono, evitate di mangiare gli alimenti acidificanti'' https:… -

(Di giovedì 14 giugno 2018)in vistala(Llc), la più frequente nel mondo occidentale con circa 3 mila nuove diagnosi l’anno solo in Italia, perlopiù fra gli anziani. Per la prima volta nella storia della malattia – grazie a una terapia intelligente e ‘chemio-free’ capace di uccidere fino all’ultima cellula del tumore, quella che non vuole morire – si prospetta la possibilità di interrompere il trattamento dopo 2 anni, per riprenderlo solo se necessario con ottime probabilità che possa ancora funzionare. Dal 23esimo congresso della Società europea di ematologia Eha, in corso a Stoccolma, gli esperti parlano di “risultati strepitosi”, di “un passo avanti verso la”. Uno scenario rivoluzionario per i pazienti, ma anche per i servizi sanitari nazionali. Il farmaco della speranza si chiama venetoclax e funziona ...