Trump | procura di New York accusa il presidente | “Ha utilizzato sua fondazione come un

New York - procura fa causa a Trump Foundation e richiede scioglimento - : Secondo l'accusa la fondazione benefica legata al presidente statunitense e ai figli avrebbe compiuto "violazioni estese e persistenti della legge federale": i fondi ricevuti sarebbero stati usati per ...

La procura di New York ha fatto causa alla Trump Foundation - chiedendo a un giudice di scioglierla : La procura di New York ha fatto causa alla Trump Foundation, la principale fondazione legata al presidente statunitense Donald Trump, chiedendo a un giudice di scioglierla. L’accusa rivolta a Trump e ai suoi figli, che hanno gestito la fondazione insieme The post La procura di New York ha fatto causa alla Trump Foundation, chiedendo a un giudice di scioglierla appeared first on Il Post.

Russiagate - Trump : “Nomina procuratore speciale è incostituzionale” : Russiagate, Trump: “Nomina procuratore speciale è incostituzionale” Russiagate, Trump: “Nomina procuratore speciale è incostituzionale” Continua a leggere L'articolo Russiagate, Trump: “Nomina procuratore speciale è incostituzionale” proviene da NewsGo.

Russiagate - Trump minaccia l’uso dei poteri presidenziali contro i procuratori : Russiagate, Trump minaccia l’uso dei poteri presidenziali contro i procuratori Il presidente contro il dipartimento di giustizia e gli “omissis” con cui sono stati censurati i documenti sulla vicenda richiesti dal Congresso Continua a leggere

Russiagate - Trump minaccia l'uso dei poteri presidenziali contro i procuratori : Donald Trump minaccia di usare i poteri presidenziali , che comprendono la possibilità di licenziare qualunque dipendente dell'esecutivo, e di intervenire perciò nell'attività del dipartimento di ...

Mueller minaccia di interrogare Trump/ Russigate - Presidente al Procuratore : “domande su Comey illegali” : Russiagate, Robert Mueller invoca mandato per interrogare Trump sui rapporti Usa-Russia: le domande del Procuratore, le polemiche e la difficile strada verso l'impeachment(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 18:00:00 GMT)

Russiagate - Mueller “mandato per interrogare Trump”/ Domande del Procuratore e la strada verso l’impeachment : Russiagate, Robert Mueller invoca mandato per interrogare Trump sui rapporti Usa-Russia: le Domande del Procuratore, le polemiche e la difficile strada verso l'impeachment(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 10:18:00 GMT)

Russiagate - “il procuratore Mueller ha prospettato un interrogatorio di Donald Trump davanti al grand jury” : Robert Mueller ha fatto presente agli avvocati di Donald Trump che potrebbe emettere un mandato per far interrogare il presidente americano. Lo ha rivelato il Washington Post, riferendo di un incontro all’inizio di marzo fra il procuratore speciale del Russiagate e gli avvocati del tycoon. La mossa del magistrato per portare Trump davanti a un grand jury scatenerebbe un conflitto davanti alla Corte suprema statunitense. Nell’incontro di ...

Il procuratore speciale Robert Mueller ha minacciato Trump di citarlo in giudizio - scrive il Washington Post : Il procuratore speciale Robert Mueller, che sta indagando sulla presunta collusione fra il governo russo e il comitato elettorale del presidente americano Donald Trump, ha minacciato di citare in giudizio il presidente nel caso rifiutasse di sottoporsi a un interrogatorio. The Post Il procuratore speciale Robert Mueller ha minacciato Trump di citarlo in giudizio, scrive il Washington Post appeared first on Il Post.