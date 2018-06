Trump dice che «non c’è più alcuna minaccia nucleare dalla Corea del Nord»

Trump ottiene poco ma esalta la base nazionalista - dice Bremmer : New York. Ian Bremmer non ha alcuna difficoltà ad ammettere che Donald Trump almeno una medaglietta simbolica da Singapore l’ha portata a casa: “Dopo l’incontro con Kim Jong-un le prospettive di interventi militari in quel quadrante asiatico sono diminuite drasticamente”, dice al Foglio il politolog

Trump vuole la Russia al G8 - Conte dice sì ma non rompe con Ue. Macron su dazi : troveremo accordo : Con i colleghi europei inizia a tratteggiare anche le posizioni del suo governo sui migranti e l'economia: nel colloquio con Merkel non fa alcun cenno alla possibilità di sforare il deficit ma ...

Trump non può bloccare quelli che lo criticano su Twitter - lo ha stabilito un giudice : Una giudice di New York ha spiegato come mai il presidente americano Donald Trump non può bloccare chi tenta di entrare in contatto con lui su Twitter. La possibilità di reagire ai frequenti tweet presidenziali fa parte dell'esercizio della libertà di espressione protetta dal primo emendamento della Costituzione: Trump viola questo principio bloccando alcuni detrattori.Continua a leggere

Quando Philip Roth ne diceva letteralmente di tutti i colori a Donald Trump : Philip Roth contro Donald Trump. Un film, o meglio, un libro già letto e riletto, che ritorna un best seller dopo la morte dello scrittore, spentosi ieri all'età di 85 anni.In un'intervista rilasciata a gennaio 2017 al The New Yorker ad esempio, Roth descriveva il presidente americano come "un vero truffatore" paragonandolo a Charles Lindbergh, il protagonista del suo romanzo del 2004 "The Plot Against America". Nelle righe del ...

Donald Trump benedice Sergio Marchionne : "È il mio preferito" : La politica dell'America First vale anche per l'industria automobilistica. "Voglio vedere più auto costruite negli Stati Uniti" dice Donald Trump rivolgendosi ai leader del settore riuniti nella Roosevelt Room della Casa Bianca. Poi si rivolge all'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, "al momento il mio preferito nella stanza" per aver deciso lo "spostamento della produzione nel Michigan dal Messico". "La ringrazio", ...

Corea del Nord - Kim dice basta ai test nucleari : “Non ce n’è più bisogno”. La svolta prima del summit con Trump : “La Corea del Nord non effettuerà più test nucleari e missilistici, non ce n’è più bisogno”. L’annuncio di Kim Jong-un arriva a sorpresa, in vista dei due storici summit con il presidente sudCoreano Moon Jae-in, il prossimo 27 aprile, e con il presidente americano Donald Trump nelle settimane successive. Il leader del regime di Pyongyang ha parlato di una “nuova fase storica” in cui, se tutto andrà come deve andare, ...

Trump riferì a Comey : Putin dice di avere le più belle prostitute : Washington, 20 apr. , askanews, 'Abbiamo tre le più belle prostitute al mondo', avrebbe detto Vladimir Putin a Donald Trump, secondo i memo dell'ex direttore dell'Fbi James Comey consegnati al Congresso dal dipartimento di Giustizia e visionati da Afp. Comey scrive che il ...