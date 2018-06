Francesca Michielin è “ Tropicale ” nel nuovo singolo tra spiaggia e mare : È TROPICALE il nuovo singolo di Francesca Michielin che sarà in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 15 giugno. Il singolo è il quarto estratto da 2640, l’album uscito per Sony Music che con i precedenti singoli Vulcano, Io non abito al mare e Bolivia ha raggiunto la soglia dei 21 milioni di stream su Spotify. Il testo di TROPICALE è un contrasto costante tra spiaggia e mare , dove la spiaggia è il ...

Tropicale di Francesca Michielin è il nuovo singolo da 2640 prima del tour estivo : audio e testo : Tropicale di Francesca Michielin è il nuovo singolo estratto dall'album 2640, rilasciato lo scorso 12 gennaio per Sony Music Italy. Dopo Vulcano, Io non abito al mare e Bolivia, Francesca Michielin porta in radio il sound estivo di Tropicale, brano scritto per lei da Calcutta e Dario Faini. Tropicale di Francesca Michielin sarà in rotazione radiofonica a partire da venerdì 15 giugno. Canzone particolarmente adatta alla stagione estiva, ...