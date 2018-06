Tre giornalisti in caserma per ore : indagano sui flussi finanziari della Lega : Nella giornata di ieri, mercoledì 13 giugno 2018, tre giornalisti, uno de Il Fatto Quotidiano, un altro de la Repubblica e il terzo de La Stampa, sono stati fermati dalla Guardia di Finanza a Bolzano, dove si trovavano per seguire l'indagine della Procura di Genova sui flussi finanziari della Lega e in particolare sul presunto occultamento all'estero di tre milioni di euro. I tre giornalisti sono stati tenuti in caserma per tre ore e hanno ...

Rai e Raiplay down/ STreaming e tv oscurata : "Tre esplosioni a Saxa Rubra" - giornalisti cosTretti a evacuare : Rai e Raiplay down, Streaming e televisione oscurata: perchè non si vedono? Ultime notizie, problemi tecnici per televisione del servizio pubblico italiana(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 23:21:00 GMT)

Giornalisti : torna Lampedu’amore - Tre giorni in ricordo di Cristiana Matano : Palermo, 1 giu. (AdnKronos) – Manca poco più di un mese alla terza edizione di ‘Lampedus’amore’, il premio Giornalistico internazionale Cristiana Matano dedicato alla giornalista mancata prematuramente l’8 luglio 2015 e organizzato dall’associazione Occhiblu onlus, fondata dal marito Filippo Mulè, dalla figlia Marta e e dalla sorella Monica. Come ogni anno, Lampedusa, l’isola del cuore in cui Cristiana, ...

Giornalisti : torna Lampedu’amore - Tre giorni in ricordo di Cristiana Matano (2) : (AdnKronos) – Ad aprire la manifestazione sarà ‘Lampedusa Way’, spettacolo teatrale (in collaborazione con il Teatro Biondo) interpretato da Maddalena Crippa e Graziano Piazza, terza parte della ‘Trilogia del naufragio’della regista Lina Prosa. E ci sarà anche lo sport intrecciato all’impegno con l’arrivo a Lampedusa di Giorgio Minisini e Manila Flamini, coppia mista di nuoto sincronizzato, campione del ...

Russia - olTre 1000 fermati durante le manifestazioni anti-Putin : tra loro 5 giornalisti : Sulle manifestazioni di protesta che si sono svolte in 23 città della Russia è intervenuta anche l'Ue, sottolineando che gli arresti in Russia "minacciano le libertà fondamentali di espressione, associazione e assemblea".Continua a leggere

[L'analisi] Il nuovo "editto bulgaro" di Berlusconi contro i Tre giornalisti populisti è pericoloso ed inutile : Le tensioni internazionali e il muro contro muro tra i partiti per la formazione del nuovo governo hanno fatto passare in secondo piano un'altra notizia, che invece meriterebbe di essere approfondita ...

Ecuador - uccisi Tre giornalisti rapiti dai ribelli colombiani : Il presidente dell'Ecuador, Lenin Moreno, ha confermato la morte dei tre giornalisti di una troupe sequestrati il 26 marzo da un gruppo di ribelli colombiani. "Purtroppo abbiamo informazioni che ...