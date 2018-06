Tre euro all' ora e pane duro per lavorare nei campi | ai domiciliari due

Marsala - i nuovi schiavi : Tre euro l'ora - pane duro - dodici ore di lavoro. Due arresti : Due persone, padre e figlio, sono state arrestate a Marsala dalla polizia. Si tratta di due imprenditori agricoli che sfruttavano i lavoratori con paghe misere, la fame, turni massacranti. Lavoravano ...

Immigrati a pane e acqua Caporalato : due arresti a Trapani Tre euro l'ora per 12 ore al giorno : Lavoravano per 3 euro all'ora nelle campagne di Marsala e di Mazara del Vallo, ricevevano pane duro a pranzo e a cena, venivano sfruttati anche per 12 ore al giorno Segui su affaritaliani.it

Sanità pubblica? OlTre 2 italiani su 3 spendono 655 euro di tasca propria per curarsi : Dati del rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, in occasione del Welfare Day, attestano che la maggior parte degli italiani deve curarsi (in tutto o in parte) a spese proprie. Nel 2017 gli italiani hanno pagato 150 milioni per esami...

Gli stati generali del lavoro a Napoli : 'Subito un piano da Tre miliardi di euro' : 'Le Regioni del Sud devono fare blocco e chiedere un piano del lavoro per i giovani da centinaia di migliaia di assunzioni nella pubblica amministrazione da tre miliardi, il 5% degli incentivi alle ...

Zona Euro - l'occupazione cresce più del previsto nel primo trimesTre : A due colori il tasso di occupazione della Zona Euro nel primo trimestre del 2018 . L'indice è salito dello 0,4% dopo il +0,3% riportato nel quarto trimestre del 2017. Battute le attese degli analisti ...

OlTre 5 milioni di italiani fanno colazione al bar. E il caffè resiste : costa ancora 1 euro : Per gli italiani la colazione al bar rimane un rito 'sacro'. Sono in media 5,4 milioni quelli che consumano al bancone il primo pasto della giornata, con cappuccine e cornetto , o brioche, a seconda ...

Brennero - il Codacons denuncia : “Benzina olTre i 2 euro al litro” : Brennero, il Codacons denuncia: “Benzina oltre i 2 euro al litro” Rincari sul carburante si sono registrati in tutta Italia. I consumatori chiedono a Di Maio e Slavini di togliere le accise anacronistiche che fanno aumentare i prezzi Continua a leggere L'articolo Brennero, il Codacons denuncia: “Benzina oltre i 2 euro al litro” proviene da NewsGo.

Boxe - Europei femminili 2018 : Italia da Tre medaglie - tra delusioni e sorprese. Testa e Mesiano ko - Severin Campionessa - esplode Canfora : Tre medaglie, alcune delusioni e qualche piacevole sorpresa. Questo è il bottino dell’Italia agli Europei 2018 di Boxe femminile conclusi ieri alla Asics Arena di Sòfia (Bulgaria). La rassegna continentale era iniziata con le pesanti eliminazione di Irma Testa e Alessia Mesiano, le nostre due atlete di punta, che si sono dovute arrendere negli ottavi di finale delle rispettive categorie. Due sconfitte inattese per quelle che dovrebbero ...

Treviso e il ricco Nord avvisano Salvini : euro e stabilità sono sacri : La provincia trevigiana gode di ottima salute: l'economia va, le imprese assumono, i soldi girano. Ma in questa parte di Veneto, da sempre vicina a Zaia, i 5 Stelle e le fughe in avanti sulla moneta unica non sono piaciute affatto. E il messaggio è ...

Gestori : in fuga dall'Europa verso Wall STreet. I settori hot : Quasi il 10% dei partecipanti all'indagine prevede un indebolimento dell'economia del Vecchio Continente nei prossimi 12 mesi e questa è la lettura peggiore dai tempi del referendum sulla Brexit.

Costo benzina alle stelle per il dumping dell'Austria : olTre i 2 euro al Brennero : Più di 2 euro al litro, una follia, ma è il Costo delle benzina al Brennero, in provincia di Bolzano e al confine con l"Austria.Il picco da record (negativo) è stato registrato alla stazione di servizio Nogarole Rocca, dove il cosiddetto "servito" (della benzina) ha addirittura toccato quota 2,08 euro, mentre il diesel si è fermato - per così dire - a 1,96. Era dal 2012 che non si raggiungevano cifre così elevate per riempire il ...

Da Tre anni ospita migranti a casa sua : vince il premio di “cittadino europeo dell’anno” : Il professor Antonio Silvio Calò da tre anni a questa parte infatti ospita nella sua casa sei migranti. "Diamo eco a questo premio che dice una cosa importante: l’Italia è anche questo, non solo quello che si è sentito in campagna elettorale”.Continua a leggere

