Trattato Ue-Canada | il ministro Centinaio | “Chiederemo a Parlamento di non ratificarlo

ilfattoquotidiano

: Prima mossa a difesa del nostro agroalimentare. l’Italia non ratificherà il trattato di libero scambio con il… - M5S_Baroni : Prima mossa a difesa del nostro agroalimentare. l’Italia non ratificherà il trattato di libero scambio con il… - sole24ore : L’Italia apre un altro fronte internazionale: no al Ceta, il Trattato di libero scambio con il Canada… - coldiretti : Governo, il Presidente Coldiretti Moncalvo: 'La decisione di non ratificare il trattato di libero scambio con il Ca… -

(Di giovedì 14 giugno 2018) No alla ratifica in Italia del Ceta, ilcommerciale Ue-approvato daleuropeo lo scorso anno. Lo stop arriva daldell’Agricoltura e del Turismo Gian Marco, che intervistato da La Stampa annuncia: “Chiederemo aldi non ratificare quele gli altri simili, del resto è tutto previsto nel contratto di governo”. Il Ceta “tutela solo una piccola parte dei nostri prodotti Dop e Igp“, ha sostenuto il, che intende “far di tutto per contrastare l’italian sounding”. E “non si tratta solo di una posizione dei sovranisti della Lega”, assicura, “ma i dubbi su questo accordo sono comuni a tanti miei colleghi europei”. Il Ceta è al momento applicato in modo provvisorio solo per quelle parti (che escludono gli investimenti) a competenza Ue e non degli stati membri. Sono 18 ...