Tragedia della strada | un morto e un ferito

Reggio Emilia - crolla lastra dal tetto della stazione AV : Tragedia sfiorata : "Abbiamo visto la morte in faccia" ha raccontato uno dei viaggiatori presenti. A staccarsi dal soffitto è stata una grossa lastra di vetro che è andata in frantumi su una banchina dove vi erano diverse persone in attesa del treno. Rfi ha annunciato che eseguirà ulteriori approfondimenti per accertare le cause del distacco del pannello e prendere gli opportuni provvedimenti.Continua a leggere

INFARTO PER AUTISTA CARRO FUNEBRE : INVESTE E UCCIDE RAGAZZA/Ultime notizie Novara : la dinamica della Tragedia : CARRO FUNEBRE sbanda dopo malore dell'AUTISTA e travolge una RAGAZZA a Galliate, Novara: Ultime notizie, morto sia l'AUTISTA che la donna.

Ana Maria Oproiu visita il Cardarelli nel ricordo della Tragedia di Bucharest : Ana Maria Oproiu visita il Cardarelli nel ricordo della tragedia di Bucharest Il 30 ottobre 2015 esperti del Centro grandi ustionati del Cardarelli partirono alla volta di Bucarest per dare il proprio supporto ai feriti del grave incendio che distrusse la discoteca di Colective. I medici napoletani supportarono i colleghi di Bucarest nella somministrazione di un farmaco innovativo, il Nexobrid, del quale al Cardarelli c’è già grande esperienza. ...

Strage di Piazza della Loggia - Brescia ricorda/ 44 anni fa la Tragedia : Mattarella "fedeltà a democrazia" : Strage di Piazza della Loggia, Brescia ricorda: 44 anni fa la tragedia che provocò la morte di otto persone, il ricordo della città e le parole di Sergio Mattarella(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 10:19:00 GMT)

Tragedia Chieti - parla il mediatore : “Uccisione della figlia è stato gesto programmato” : Tragedia Chieti, parla il mediatore: “Uccisione della figlia è stato gesto programmato” “È stato un gesto volontario in un luogo scelto appositamente che non dava nessuna possibilità di scampo”, così psichiatra Massimo Di Giannantonio, l’uomo che domenica scorsa ha tentato in tutti i modi di evitare che Fausto Filippone si lanciasse da un cavalcavia sull’A 14 […] L'articolo Tragedia Chieti, parla il mediatore: “Uccisione ...

Tragedia di Porto Sant'Elpidio - interviene la Commissione Pari Opportunità della Provincia di Fermo : "Infittire la rete sociale di sostegno ... : "I recenti gravi fatti di cronaca, e in particolar modo quello che ha sconvolto la comunità di Porto Sant'Elpidio, dove si è perpetrato l'ennesimo femminicidio ai danni di una donna per mano del proprio coniuge, ci costringono ...

Tragedia Chieti - parla il fratello della moglie di Filippone : “Non è vero che lo tradiva” : Tragedia Chieti, parla il fratello della moglie di Filippone: “Non è vero che lo tradiva” Il fratello di Marina Angrilli, moglie di Fausto Filippone e madre di Ludovica, di 10 anni, tutti e tre morti domenica scorsa in una Tragedia ancora in parte avvolta nel mistero, interviene per bloccare le voci che stanno circolando in queste […] L'articolo Tragedia Chieti, parla il fratello della moglie di Filippone: “Non è vero che lo tradiva” ...

Tragedia su ponte A14 - incredulità a Pescara - dolore nelle scuole della bimba e della mamma : Pescara - Fausto Filippone, l'uomo che ha lanciato la figlia dal viadotto dell'A14 e poi dopo 7 ore si è suicidato, non aveva problemi psichici. E' quanto è emerso finora dagli accertamenti, e sottolineato in conferenza stampa dal questore di Chieti Raffaele Palumbo, anche attraverso la testimonianza di conoscenti e colleghi che lo descrivono come persona estremamente riservata e silenziosa. Sarà compito degli ...

Ariana Grande : un dolce messaggio ai fan - nell’anniversario della Tragedia di Manchester : "Vi penso oggi e ogni giorno" The post Ariana Grande: un dolce messaggio ai fan, nell’anniversario della tragedia di Manchester appeared first on News Mtv Italia.

Francavilla : avvolto in un biglietto il mistero della Tragedia? : Fausto Filippone è l'uomo di 49 anni, che lo scorso 21 Maggio si è lanciato- uccidendosi- [VIDEO] da un cavalcavia dell'autostrada A14, dopo aver gettato la figlia Ludovica di dieci anni, un salto di ...

Tragedia viadotto A14 - Ludovica e mamma Marina : l'ipotesi della trappola per entrambe : Marina e Ludovica, madre e figlia, unite in un destino tragico in parte ancora oscuro. Forse entrambe uccise da Fausto Filippone che, prima di lanciare la figlia 11enne dal viadotto dell' A14 e ...